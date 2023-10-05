«تمكين الشارقة» تقدم 5 ملايين درهم للطلبة

المصدر: الشارقة - وام

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خصصت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ما يزيد على 5 ملايين درهم لسداد رسوم دراسية استفاد منها 845 طالباً من الأبناء الدارسين والمنتسبين للمؤسسة في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، حرصاً على دعم تعليم الطلبة الأيتام ضمن المشروع الأكاديمي المستدام «علَّمَ بالقلم».

ويرعى المشروع الطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة.

وقالت منى بن هده السويدي - مدير عام المؤسسة: «توظف المؤسسة جهودها للعناية بمتطلبات الأيتام التعليمية، وتدرك مسؤولياتها تجاههم، وتخصص أهمية كبيرة لتمكينهم أكاديمياً من خلال مشروع «علَّمَ بالقلم».. وإدراكاً من المؤسسة بأهمية التعليم خطت المؤسسة خطوات بناءة لدعم تعليم الأبناء بتوفير برامج مدروسة ومحفزة لهم وتؤمن بضرورة الدعم المجتمعي وأهمية العمل التشاركي البناء في سبيل العناية بجميع متطلبات الأيتام التعليمية.

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