رقم قياسي لـ«أمريكية الشارقة» في أعداد الطلبة الجدد

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجّلت الجامعة الأمريكية بالشارقة في فصل خريف 2023 أعلى نسبة في عدد طلبتها الجدد منذ 10 سنوات، تزامناً مع تسجيلها رقماً قياسياً، هو الأعلى منذ 7 سنوات، في عدد طلبتها الملتحقين بالجامعة، الذي بلغ أكثر من 5700 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة: عملت قيادة الجامعة على تنفيذ برنامج تحسين شامل على نطاق واسع بدءاً من مدى تنوع ومواكبة المساقات والمناهج لاحتياجات العالم اليوم إلى جودة وعمق التجربة الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه. وإن ارتفاع أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة هو دليل على مدى نجاح هذه الاستراتيجية، والذي يعد شهادة على التزامنا ورؤيتنا لإحداث نقلة تجعل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي هي واحدة من أرقى الجامعات في المنطقة، إلى واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية المرغوبة في العالم.

وجاء التحاق أكثر من 1.300 طالب وطالبة جدد إلى الجامعة تأكيداً على التزامها بالتميز الأكاديمي، وهو ما مثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بفصل الخريف السابق، كما التحق أكثر من 140 طالباً وطالبة جدداً في مرحلة الدراسات العليا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14 بالمائة في الفترة نفسها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز