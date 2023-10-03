«صحة دبي» تبدأ زيارتها التفتيشية على عيادات المدارس الخاصة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت هيئة الصحة بدبي، زيارات ميدانية موسعة للتفتيش على العيادات الصحية في المدارس الخاصة بدبي، والوقوف على مدى جاهزية العيادات، وتوافقها مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة في الهيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وتشمل الزيارات مراجعة شاملة للعيادات، والتأكد من وجود الكادر المهني من الأطباء والممرضين وفق المعدلات المناسبة لأعداد الطلبة، إلى جانب الاطمئنان على توفر التجهيزات اللازمة والمطلوبة.

وقال فارس المازمي، مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، إن الزيارات الميدانية تتسم بطابع التعاون والمرونة بين فرق التفتيش المتخصصة والإدارات المدرسية، حتى نصل جميعاً إلى توفير بيئة صحية مميزة، للتعامل مع الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً سريعاً في نطاق المدرسة.

وأضاف المازمي: لدى هيئة الصحة بدبي لوائح واشتراطات تحكم العيادات الصحية في المدارس الخاصة، وأنه في ضوء هذه اللوائح تتحرك فرق التفتيش وتدقق وتجري المراجعات اللازمة للعيادات، لافتاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة الطلبة، وأيضاً الإدارات المدرسية، التي تتعرف عن كثب وبكل وضوح على ما يجب أن تكون عليه العيادات المدرسية، أي أن فرق التفتيش ـ كما يؤكد ـ تساعد المدارس كثيراً على أن تتميز بخدماتها الطبية المتوفرة للطلبة، بنفس المستوى الذي تتميز به خدماتها التربوية والتعليمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز