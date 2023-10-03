جامعة خليفة تطرح 30 مبادرة حول الاستدامة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس إطلاقها 30 مبادرة خاصة بالاستدامة.

ويتزامن هذا الإطلاق مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28» في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وذكرت الجامعة أنها تخطط لتنظيم معرض للتغيرات المناخية وهاكاثون لتطوير مشاريع برمجية للحد من هدر الطعام، ووقف استخدام الزجاجات البلاستيكية داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى حملة لتوزيع نباتات للتشجيع على تبني ممارسات تسهم في استدامة البيئة ومبادرة تحويل النفايات إلى ملابس لتشمل الاستدامة مناحي الحياة الجامعية كافة سواء الأبحاث أو الحرم الجامعي أو الإعلام أو الاتصالات أو الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

كما تشمل بعض المبادرات الأخرى مسابقة تصميم شعار نادي الطلبة للاستدامة والتعهد بالالتزام بالإجراءات المتعلقة بالمناخ إضافة إلى «بودكاست» ومبادرات جديدة ينظمها نادي الاستدامة الطلابي.

برامج بحثية

من جهته، قال الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول للخدمات المساعدة في الجامعة خليفة: «تعتبر الاستدامة جزءاً من ثقافة جامعة خليفة حيث يرتبط عدد كبير من برامجها وأبحاثها وأنشطتها بمواضيع الاستدامة، ونسعى إلى تسليط الضوء على أهميتها بشكل دائم في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ».

280 براءة اختراع

وأضاف الدكتور الحجري: حيث أثمرت الجهود البحثية التي بذلتها الجامعة حتى الآن أكثر من 280 براءة اختراع، وتشكل 60 % منها اكتشافات جديدة وتكنولوجيات معنية بالاستدامة، كما أدرجت الجامعة مؤخراً 54 براءة اختراع في مجالات تشمل المواد المتقدمة والتصنيع والطاقة النظيفة والمتجددة والبيئة ومجالات أخرى.

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