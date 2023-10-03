10 اشتراطات لإحضار أدوية الطلبة إلى المدرسة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

عممت إدارات مدارس حكومية وخاصة نموذجاً لإحضار الدواء إلى المدرسة وذلك لضمان سلامة الطلاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، وتضمن النموذج الصادر من قبل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 10 اشتراطات على أولياء الأمور التقيد بها، حرصاً على سلامة أطفالهم.

وشدد نموذج إحضار الدواء إلى المدرسة على مراعاة تقسيم الدواء إلى عبوتين والطلب من الصيدلية عند شراء الدواء وضع ملصق أصلي لكل عبوة بحيث يتم الاحتفاظ بعبوة في المنزل وعبوة أخرى ترسل إلى المدرسة في حالة الضرورة.

ضوابط

وأفادت إدارات مدرسية، بأن هذا النموذج سيشعر الأهل بالراحة النفسية والطمأنينة حيث يسمح بوجود الأدوية في المدرسة، وفق ضوابط وإجراءات متبعة، وتقليل قلق الأهل الذين يعاني أبناؤهم أمراضاً مزمنة أو حالات صحية خاصة، ولفت إلى أنه يمنع نهائياً إحضار الدواء مع الطالب، إذ لا يسمح بوجود الدواء بحوزة الطالب خلال ساعات المدرسة إلا إذا كان هناك إذن من طبيب المدرسة بحمل الطالب للدواء لسرعة الوصول له بالحالات الطارئة.

وأوضحت أن العيادات المدرسية تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة ورفاهية الطلاب، وهي المخولة بمتابعة الحالة الصحية للطالب، بما فيها الإشراف على تناول جرعات الأدوية داخل المدرسة، ولها العديد من الأدوار التي من خلالها تعزيز الوعي الصحي والممارسات الصحية الجيدة بين الطلاب، وتقليل الغياب عن المدرسة بسبب المشاكل الصحية، حيث يقدم العاملون في هذه العيادات خدمات متعددة للطلبة منها تثقيف وتوعية بالعادات الصحية السليمة والضرورية لرفع مستوى ثقافتهم الصحية.

وأكدت الاشتراطات أن جميع الأدوية يجب نقلها للمدرسة عن طريق شخص بالغ وتسليمها للمعنيين، وعدم السماح للأطفال بحمل الأدوية، كما أن الأدوية ذات الوصفة الطبية أو بدون وصفة (تشمل الفيتامينات) التي يتم إحضارها للمدرسة تتطلب وجود إذن كتابي من طبيب الطفل وولي أمر الطالب.

كما شملت الاشتراطات أن جميع الأدوية يجب إحضارها للمدرسة بالعلبة الأصلية للدواء والملصق الدوائي الخاص بالشركة المنتجة للدواء المجهز من قبل الصيدلاني مع مراعاة وجود «اسم الطفل ـ اسم الدواء ـ الجرعة الدوائية اللازمة ـ عدد المرات خلال اليوم ـ طريقة أخذ الدواء ـ اسم الطبيب الذي وصف الدواء ـ تاريخ كتابة الوصفة ـ تاريخ الانتهاء».

جرعات

وأوضحت الاشتراطات أن الأدوية التي يجب أخذها 3 مرات باليوم يمكن أخذ الجرعة الأولى صباحاً في المنزل وتليها الجرعة الثانية بعد الدوام المدرسي والجرعة الأخيرة قبل النوم، ولا يحتاج أخذ أي جرعة أثناء الدوام المدرسي، وأن الأدوية التي يجب أخذها 4 مرات باليوم يمكن أخذ جرعة واحدة فقط أثناء اليوم الدراسي مع ضرورة التأكد من فترات زمنية متساوية خلال فترة 24 ساعة.

وبدورها، عممت إدارات المدارس استمارة للموافقة على نموذج إحضار الدواء إلى المدرسة على أولياء الأمور، بحيث يستوجب على ولي أمر الطالب إعطاء المعلومات الكافية عن حاجة الطفل الطبية للعلاج أو إن كان هناك حاجة لعناية خاصة، وإبلاغ الممرض أو الطبيب في المدرسة بذلك أو بأي تغيير بالدواء أو الجرعة الدوائية في حال سلم ولي الأمر الدواء للعيادة المدرسية.

وفي حال رفض الطالب أخذ الدواء، فإن الممرض أو الممرضة لن يجبروا الطالب على أخذ الدواء، ولكنهم يقومون بتسجيل ذلك في السجل الصحي للطالب وإبلاغ ولي الأمر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز