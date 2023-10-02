«جامعة حمدان الذكية» تعقد لقاءها السنوي تحت شعار «تعزيز الاستدامة في التعليم»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة علاقات الدارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية لقاءها السنوي 2023 تحت شعار تعزيز الاستدامة في التعليم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين. ويأتي شعار اللقاء هذا العام تجسيداً لرؤية الجامعة الرامية لإعادة هندسة مستقبل التعليم، وتماشياً مع استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» وإعلان العام 2023 عاماً للاستدامة.

وترأس اللقاء الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة بحضور أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والدارسين والخريجين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وشهد اللقاء السنوي تكريماً للمتفوقين الحائزين على لائحة الشرف، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة على دعم المتفوقين ورعايتهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وعبر الدكتور منصور العور في كلمة قال فيها: «التعليم هو بوصلة المستقبل، ومحرك الاستدامة الأول، وباعتماد الابتكار منهجاً والتكنولوجيا وسيلة، يمكننا إعادة تشكيل معالم مشهد التعليم. ونحن على يقين أن الاستدامة في التعليم هي الطريقة المثلى للوصول إلى مجتمع أكثر ازدهاراً».

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