مدير جامعة الشارقة يكرم الفائزة ببرنامج لوريال-اليونسكو للباحثات

المصدر: الشارقة – البيان

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كرم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الدكتورة نهى مسعد الإمام، محاضر أول في علم المناعة في كلية الطب جامعة الشارقة، لفوزها بجائزة «لوريال-اليونسكو للنساء في مجال العلوم» للباحثات الصاعدات في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور ربيع حلواني، القائم بأعمال مدير معهد البحوث الطبية والعلوم الصحية.

وكان مدير الجامعة قد استقبل الباحثة نهى مسعد الإمام مهنئاً على هذا الإنجاز، وأثنى على عملها في المجال البحثي، وحثها على الاستمرار في إجراء المزيد من البحوث في مجال المناعة والأورام، مبيناً أن مثل هذه البحوث تؤدي إلى خدمة المجتمع على نحو مهم جداً؛ نظراً لانتشار مثل هذه الأمراض مؤخراً.

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