تعاون الإمارات وسنغافورة في التعليم والتكنولوجيا

المصدر: سنغافورة ـ البيان

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ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفد الدولة خلال زيارة رسمية لجمهورية سنغافورة، التقت خلالها عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

ورافق معاليها خلال الزيارة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وحصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، ومي الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. والتقت معاليها خلال الزيارة الدكتور محمد مالكي بن عثمان، وزير في مكتب رئيس الوزراء الوزير الثاني للتعليم والوزير الثاني للشؤون الخارجية، والدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة، وجوزفين تيو، وزيرة الاتصالات والمعلومات.

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