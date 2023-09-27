الجمعة آخر موعد لترشيحات جوائز «التعليم والمعرفة»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دائرة التعليم والمعرفة أن الموعد النهائي لتلقي الطلبات الخاصة بالترشح في جوائزها سيغلق الجمعة 29 سبتمبر الجاري، وتتلقى الترشيحات في 8 فئات للمدارس، و3 للأفراد، وتستهدف المدارس الحكومية والخاصة والشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، وتبدأ قيمتها من 50.000 درهم وحتى 440.000 درهم، وتهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة في قطاع التعليم، ومنحهم التقدير المناسب سواء أكانت أعمالاً يومية بسيطة، أم إنجازات استثنائية، من شأنها أن تساهم بالارتقاء بالعملية التعليمية.

وطرحت «التعليم والمعرفة» 8 فئات للترشح عبر جوائزها خاصة بالمدارس، وهي «جائزة الاختبارات المعيارية الموحدة»، والتي تعتبر أداة مهمة لتقييم تطور المهارات الأساسية لتعلم الطلاب وقياس لإمكانياتهم في التعامل مع مواد العلوم والتكنولوجيا، وتغطي هذه الجائزة اختبار قياس التقدم الأكاديمي «NWEA MAP» والاختبارات القياسية الدولية من المجلس الأسترالي للبحوث التعليمية «ACER-IBT».

واختبار المبادرات التعليمية «EI Asset»، وتبلغ قيمة الجائزة 440.000 درهم، وجائزة «أفضل ممارسات التطوير والتحسين»، وتمنح كل عامين للمدارس التي نفذت مشاريع تطويرية تتسم بقدر كبير من الفعالية تنعكس بدورها على نتائج الطلبة وتعززها وتبلغ قيمتها 200.000 درهم.

وتمنح الدائرة جوائز «أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية» وتمنح للبرنامج الأكثر جاذبية وتأثيراً في تحسين مهارات اللغة العربية قراءة وكتابة وتبلغ قيمتها 150.000 درهم، و«أفضل برنامج قرائي» وبغرض تحسين مهارات القراءة لدى الطلاب وتبلغ قيمته أيضاً 150.000 درهم، وجائزة «أفضل ممارسات التعليم الدامج» وتستهدف الإنجازات البارزة في ممارسات إدماج الطلبة أصحاب الهمم عن طريق برامج تدعم الدمج والمساواة والتنوع وتبلغ قيمتها 300.000 درهم.

كما تتلقى الترشيحات في فئات «أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور» وتستهدف للمدارس التي لها مبادرات ملموسة في دمج أولياء الأمور في الحياة المدرسية، وقيمتها 100.000 درهم، وجائزة «أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة»، وتمنح للبرنامج الأفضل والأكثر تأثيراً في تحسين صحة الطلبة ورفاهيتهم، وتبلغ قيمتها 100.000 درهم، وجائزة «أفضل برنامج تطوير مهني».

وتستهدف المدارس التي تستثمر في برامج التطوير المهني المتميز لقادتها، عبر فئتن هما «أفضل برنامج تطوير مهني للقادة» و«أفضل برنامج تطوير مهني للمعلمين»، وتبلغ قيمته 150.000 درهم للفئة الواحدة.

الأفراد

كما تمنح التعليم والمعرفة 3 جوائز للأفراد وهي «جائزة البطل المجهول» لمن يتركون أثراً عميقاً في جوانب الحياة المدرسية مثل مساعدي المعلمين أو موظفي الأمن، أو حراس البوابات وقيمتها 50.000 درهم، وجائزة «أفضل مدير للعام» وتأتي تقديراً للمهارات القيادية والإدارية الاستثنائية، وقيمتها 50.000 درهم، بالإضافة إلى جائزة المعلم المتميز وتأتي تقديراً لدوره المحوري في تقدم العملية التعليمية وتحسينها وتبلغ قيمتها 50.000 درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز