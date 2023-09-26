«الرابطة الفرنسية» تفتتح فرعها في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت «الرابطة الفرنسية» فرعها في إمارة الشارقة، ضمن «المدرسة الفرنسية الدولية في الشارقة»، لتنضم إلى شبكة الرابطة الفرنسية في الدولة رسمياً، تنفيذاً لاتفاقية وقعتها العام الماضي دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة مع سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بهدف تعزيز استفادة مجتمع الإمارة من خبرات «الرابطة الفرنسية» في مجال تعليم اللغة الفرنسية والارتقاء بطرق تدريسها في المعاهد والمدارس التي تعتمدها في الإمارة. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لسفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة إلى «المدرسة الفرنسية الدولية في الشارقة»، بدعم من دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة.

واطلع السفير الفرنسي خلال الجولة على مرافق «المدرسة الفرنسية الدولية في الشارقة»، وتفاعل مع الطلاب، مشيداً بالدور الذي بذلته الجهات المعنية في الشارقة وعلى رأسها دائرة العلاقات الحكومية لتيسير تأسيس وانضمام «الرابطة الفرنسية» في الإمارة إلى شبكة الرابطة الفرنسية في الدولة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية: «هذه خطوة مهمة تصب في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وفرنسا، وتجسد جوهر المشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القائم على التواصل والحوار مع ثقافات العالم، حيث يوفر انضمام الإمارة إلى شبكة الرابطة الفرنسية فرصة لقطاع واسع من الطلاب والشباب في الدولة للتعرف على أبرز المؤسسات الثقافية الدولية المعنية بتدريس اللغة والثقافة الفرنسية».

وأضاف: «يعكس إنشاء الرابطة في الشارقة عمق وتنوع علاقاتنا مع فرنسا، التي تشمل مختلف المجالات من التعليم إلى التجارة إلى التعاون الإنساني. كما أنه يؤكد التزام الشارقة بالانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات العالمية وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب».

ومن جانبه أشاد نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة بجهود دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة في دعم التبادل والتعاون الثقافي مع فرنسا، قائلاً: «بافتتاح الرابطة الفرنسية في الشارقة تتوسع هذه المنصة الرائدة المكرسة لتعزيز التواصل الثقافي من خلال تعليم اللغة الفرنسية، ونثمن جهود الشارقة التي يبرز دورها كإمارة مهتمة بالثقافة وإثراء الحوار والتواصل بين الشعوب، وسندعم الرابطة في الشارقة لضمان الاستفادة المتبادلة والوصول إلى المزيد من الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية انطلاقاً من الشارقة».

يشار إلى أن التوقيع على اتفاقية انضمام الرابطة الفرنسية في الشارقة إلى شبكة الرابطة الفرنسية في الدولة جرى في سبتمبر من العام الماضي، ويشمل هدف الشبكة إلى جانب تعليم اللغة الفرنسية، تعزيز وتطوير ثقافة مهنية مشتركة في مجالات التكنولوجيا الرقمية وريادة الأعمال وتوفير الاستشارات والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في مختلف القطاعات، ودعم الأنشطة الثقافية الفرنسية في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز