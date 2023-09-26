سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم جامعة الشارقة والهيئة الصحية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة الصحية وجامعة الشارقة وذلك في مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إلى تطوير فرص التعاون بين الطرفين للاستفادة من خبراتهما ومواردهما في كافة المجالات التي تدعم تطوير مهارات وقدرات الكادر الصحي بجميع تخصصاته والارتقاء بجودة الخدمات الطبية في الإمارة.

تطوير مهني

ويشمل نطاق عمل مذكرة التفاهم توفير برامج تدريبية تدعم التطوير المهني وتعزيز قدرات موظفي الطرفين، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والفعاليات العلمية والتعاون في مجال الأبحاث والابتكار، واعتماد برامج التطوير المهني المستمر والمرخصة من قبل هيئة الشارقة الصحية في إمارة الشارقة، وتبادل الزيارات، والخبرات، والمعارف التي تسهم في تحقيق الأهداف التي يضعها الطرفان لتفعيل وتطوير الخدمات الصحية، ومشاركة المصادر المعرفية والبرامج التدريبية الإلكترونية المتوفرة في مركز التدريب الأكلينيكي ومعهد الشارقة الجراحي مع موظفي هيئة الشارقة الصحية، والتعاون في استخدام المرافق بين الطرفين.

تعاون إضافي

كما بحث الطرفان بحضور سمو نائب حاكم الشارقة العديد من الموضوعات المشتركة والعمل على تعزيز التعاون في مجالات إضافية تحقق الأهداف التي وضعتها إمارة الشارقة وتعمل عليها كل بحسب اختصاصاتها هيئة الشارقة الصحية وجامعة الشارقة.

وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة على أبرز النتائج المتحققة من التعاون المسبق بين الطرفين والذي يتمثل في مجموعة من الخدمات المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات وتقديم الخدمات الصحية للكادر الإداري والتدريسي وطلبة جامعة الشارقة.

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