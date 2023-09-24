146مشاركة من 16 دولة في جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن انطلاق فعاليات تحكيم مُشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز، التي تهدف إلى تشجيع العاملين في المجال التربوي في الوطن العربي على البحث التربوي وتسليط الضوء على الممارسات التربوية.

و قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "يسرّنا انطلاق عملية التحكيم لمشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها السادسة والعشرين التي حققت طوال الأعوام السابقة الكثير من أهدافها في دعم مسيرة التميز وخلق بيئة تعليمية متميزة تقوم على الابتكار والإبداع في كافة المجالات التعليمية والتربوية، وتسليط الضوء على الممارسات التربوية الناجحة.

وأضاف الدكتور السويدي أن الجائزة شهدت هذا العام إقبالاً جيداً من جميع أنحاء الوطن العربي وبلغت 146 مشاركة مقارنة بعدد 72 مشاركة في الدورة الخامسة والعشرين من الجائزة، كما بلغ عدد الدول المشاركة 16 دولة هذا العام ، وقال الأمين العام للمؤسسة بأنه ولأول مرة في تاريخ الجائزة تم استقبال المشاركات وإجراء عمليات التحكيم الكترونياً مما يؤكد أن الجائزة مستمرة في التطور عاماً بعد عام ، وتوجه بالشكر لجميع المشاركين على إسهاماتهم متطلعاً إلى إن تكون إضافة حقيقية للمجال التربوي والمساهمة في النهضة التعليمية في كافة الدول العربية. كما نشكر المحكمين والقائمين على الجائزة على جهودهم الكبيرة في إنجاح أهداف الجائزة.

وقبل بدء عملية التحكيم تم عقد ورشة تدريبية للمحكمين على النظام الالكتروني بتاريخ 7 سبتمبر لاطلاعهم على المستجدات في النظام الجديد الذي تم استحداثه مؤخراً والذي يطبق لأول مرة في تاريخ الجائزة.

ومن المتوقع أن يكون موعد إعلان نتائج جائزة حمدان - الألكسوللبحث التربوي المتميز في الفترة ما بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.

يشار إلى أنه بالإضافة للجوائز التي ستقدم للبحوث الفائزة، تم استحداث حوافز جديدة وهي نشر البحوث المتميزة للمشاركين الذي لم يحالفهم الفوز في مجلات علمية محكمة.

يذكر أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تتعاون مع جامعة الامارات في إدارة عمليات الجائزة من استقبال الطلبات وتلقي المشاركات وعمليات الفرز وإعلان النتائج حيث تتولى عملية التحكيم لجنة دولية للجائزة تتكون من ستة أكاديميين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال البحوث والدراسات . وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف دولار أمريكي، تٌقدم للفائزين في مجال البحث التربوي حيث تستهدف الجائزة أي باحث أو مجموعة من الباحثين التربويين العاملين في الميدان التربوي من المعلمين ومديري المدارس والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين أو الأساتذة الجامعيين.

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