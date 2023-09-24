تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«حكماء المسلمين»

المصدر: (أبوظبي - وام )

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استقبل الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وذلك في مقر الجامعة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب الدكتور خليفة مبارك الظاهري عن تقديره لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود الحكماء والعلماء مع المؤسسات التعليمية لتخريج أجيال قادرة على حمل لواء الحكمة والمعرفة.

وأشاد بمبادرات المجلس الهادفة لتأهيل جيلٍ من الشباب قادرٍ على صناعة السلام وتعزيز قيم الإخاء الإنساني.

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