جامعة دبي تختتم برنامج إرشاد الطلبة الجدد

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية برنامج استقبال وإرشاد الطلبة الجدد في العام الأكاديمي 2023 – 2024 بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة، والذي تم تنفيذه على مدى 3 أسابيع.

وتحدث خلال البرنامج الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عن جوانب أكاديمية تتعلق بالعلاقة بين الطالب والأستاذ وكيفية التواصل مع الهيئة التدريسية، وقدم للطلبة نصائح مهمة عدة للتركيز والإبداع والحفاظ على مستوى متميز بما يساهم في نجاح مسيرتهم الأكاديمية والعملية، كما قدم لهم نبذة عن كليات الجامعة وبرامجها وتخصصاتها ومبناها المستدام وقاعاتها الدراسية ومراكزها المتطورة ومختبراتها المجهزة بأحدث التقنيات.

وأشار إلى حرص الجامعة على توجيه الطلبة نحو المسار الصحيح لاكتساب المعرفة وتحقيق التميز الأكاديمي، كما وجه الدعوة للطلبة للمشاركة في الأنشطة الجامعية والاستفادة من وجودهم في الجامعة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، والحرص على التعلم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين.

ولفت إلى أنه يجب الاستفادة من البرامج التي تقدمها الجامعة وخصوصاً البرامج التكنولوجية الحديثة والمتطورة، والتي تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل وتحرص على الجودة والتميز والابتكار والاستدامة.

شارك في البرنامج كل من الدكتور واثق منصور عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات، والدكتورة وشيكة جهاد الحق عميدة كلية دبي للأعمال والدكتور جينانيو بيكيلي مدير كلية دبي للأعمال، والدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون، ومديرو البرامج ونظمته إدارة شؤون الطلبة.

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