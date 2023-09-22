سيف بن زايد: دور مهم للخريجين في ترسيخ النموذج الإماراتي المتميز

المصدر: أبوظبي ـ وام

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج أكاديمية ربدان «2023» الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وسلّم سموه الشهادات للخريجين الذين بلغ عددهم 612 خريجاً من مختلف برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، منهم 37 خريجاً حصلوا على امتياز مع مرتبة الشرف، و85 خريجاً حصلوا على مرتبة «امتياز».

وبلغ عدد الخريجين من برامج الماجستير 114 طالباً وطالبة، وعدد الخريجين من مختلف برامج البكالوريوس 431 طالباً وطالبة، في حين وصل عدد الخريجين من برامج الدبلوم والدبلوم العالي (67) طالباً وطالبة.

طموح

وهنأ سُموّه الخريجين، مُباركاً لهم ولذويهم تخرُّجهم، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والنجاحات الرائدة في حياتهم العملية مستقبلاً، بما يلبي طموحاتهم وطموحات القيادة الرشيدة، مؤكداً على أهمية الدور الذي سيقوم به الخريجون في ترسيخ النموذج الإماراتي المتميز خلال عملهم في مختلف الجهات الوطنية بالدولة، وتطبيقهم للمعارف والمهارات التي نهلوها من هذا الصرح التعليمي الاستراتيجي، بما يُسهم في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة على مختلف المستويات.

وحثّ سُموّه الخريجين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة كافة المتغيرات التي يشهدها العالم، بما يُلبي تطلعات القيادة في بناء وتمكين الإنسان الإماراتي القادر على التعامل مع المتطلبات والتحديات المستقبلية بكل جدارة، إلى جانب رفد مؤسسات الدولة بكوادر وخبرات وطنية متخصصة تتمتع بأعلى معايير الكفاءة والاحترافية، لضمان استدامة أمن الوطن واستقراره وحماية إنجازاته ومكتسباته الكبيرة.

وأشاد سُموّه بدور أكاديمية ربدان في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة من خلال تبنيها لنهج التعليم المزدوج الأكاديمي والمهني، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية تخصصية على مستوى عالمي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

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