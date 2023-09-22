سلطان بن أحمد يدشن المختبرات الجديدة في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، عدداً من المختبرات العلمية الجديدة في جامعة الشارقة.

وتجول سموه في أروقة المختبرات الجديدة، مطلعاً على مختبر الهندسة الكيميائية وتحلية المياه، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين استغلال وإدارة الموارد المائية في إمارة الشارقة، واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل عما يحويه المختبر من معدات وتقنيات حديثة مختصة في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة، كما يعد المختبر مركز ابتكار متعدد التخصصات لأبحاث المياه باستخدام أحدث التقنيات.

وتفقد سمو رئيس جامعة الشارقة مختبر أبحاث النقل والرصف، والذي تم إنشاؤه ليشكل منشأة بحثية عالمية مزودة بأحدث أجهزة الاختبار، والتي تستخدم فيه أحدث التكنولوجيا لتقييم وتطوير ومعالجة وتحليل أداء الأسفلت وتصميمه.

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