جامعة حمدان بن محمد الذكية تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت جامعة حمدان بن محمد الذكية اللقاء السنوي للجامعة بحضور الدكتور منصور العور رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد، وبدأ اللقاء بالترحيب بالموظفين الذين انضموا حديثاً إلى كادر الجامعة.

وألقى الدكتور منصور العور كلمة أثنى فيها على جهود أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ودورهم في ترسيخ مكانة الجامعة كصرح أكاديمي ومعرفي رائد في توفير التعليم الذكي، وبيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين. ورحب العور بالموظفين الجدد، معرباً عن ثقة الجامعة بدورهم المنشود ومساهماتهم المأمولة في تحقيق رسالتها الأكاديمية.

وتحدث الدكتور منصور العور في كلمته عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم العالي، حيث استعرض الآثار الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي، كما أكد مواصلة الجامعة توظيف التقنيات المستجدة لإعادة رسم ملامح مستقبل التعليم، اعتماداً على خبراتها الأكاديمية والإدارية المتميزة.

وأوضح أن توظيف الذكاء الاصطناعي ومنظوماته لا يقلل من الدور الأهم للعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لتطوير قطاع التعليم.

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