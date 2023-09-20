تفاهم «أمريكية الشارقة» وجامعة إدنبرة لاستكمال الدراسات العليا

المصدر: الشارقة- البيان

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وقعت كليتا الهندسة في كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم تتيح لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، فرصة استكمال دراساتهم العليا في جامعة إدنبرة ضمن إطار برنامج 4+1.

والذي يتيح للطلبة ممن أكملوا 4 سنوات من دراساتهم الجامعية وحصلوا على شهادة البكالوريوس في الهندسة فرصة الانضمام إلى كلية الهندسة في جامعة إدنبرة لمدة عام واحد لمتابعة دراستهم العليا، حيث يحصل الطلبة بناءً على هذه الاتفاقية على أولوية القبول في جامعة إدنبرة بشرط استيفائهم جميع متطلبات القبول، كما ويستفيد الطلبة المتقدمون لجامعة إدنبرة من منحة جزئية قيمتها 3000 جنيه إسترليني.

وتتاح لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال برنامج 4+1 فرصة متابعة دراساتهم العليا في مختلف التخصصات الهندسية التي تطرحها جامعة إدنبرة مثل: التصميم والتصنيع الرقمي، وهندسة الطاقة الكهربائية، والإلكترونيات، وعلوم هندسة الحرائق، ومعالجة الإشارات والاتصالات، وأنظمة الطاقة المستدامة، والهندسة الكيميائية المتقدمة والطاقة المتقدمة.

فرصة

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «يمثل هذا التعاون بين الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة إدنبرة فرصة مميزة لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، فبرنامج 4+1 لن يزود الطلبة بأساسيات الهندسة فحسب، بل سيسمح لهم باستكمال دراستهم العليا في جامعة إدنبرة ذات المستوى العالمي، والحصول على تعليم مرموق يضعهم على طريق التميز والاعتراف الدولي».

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