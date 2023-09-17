زكي نسيبة: تعميق مشاركة الشباب في مسيرة الوطن مدخل للاستقرار

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أن تنمية الوعي السياسي لطلبة الجامعات، وتعميق مشاركتهم في مسيرة الوطن، هو مدخل مهم للاستقرار والرخاء، وهدف جوهري لمرحلة التمكين التي تسير في طريقها الحثيث برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتابع خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى: يأتي التزام الإمارات بتمكين وبناء قدرات الشباب كجزء حيوي من عملية صنع القرار، لاسيما وأن الشباب الفئة التي تمتلك الطاقة لمواجهة التحديات، فضلاً عن قدرتهم على طرح الأفكار المبتكرة.

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