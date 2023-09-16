«متاجر الأونلاين» ملاذ أولياء الأمور في اقتناء «الكتب الدراسية الدولية»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتجه أولياء أمور إلى شراء الكتب الدراسية الخاصة بالمناهج الدولية، من «متاجر الأونلاين»، وذلك بهدف التوفير وتقليل الكلفة، مقارنة بأسعار المدارس الخاصة، التي تزيد فيها أسعار الكتب على 2100 درهم للطالب الواحد، حيث تبلغ قيمة الكتاب الواحد من 120 إلى 170 درهماً، بينما يباع في المتاجر الإلكترونية بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 70 درهماً، بحسب أولياء الأمور.

وتعتبر عملية شراء الكتب الدراسية «المنهاج الأجنبي» من المدرسة غير إلزامية، ولكن يجب على الطالب توفير نسخة من المقرر الدراسي بحسب المنهاج التعليمي، ولذلك يتجه ذوو الطلبة لشراء المتوفر من الكتب عبر المتاجر الإلكترونية، وتوفير البقية من متاجر المدرسة، مع الأخذ بالاعتبار، أن مدارس لا تسمح بتجزئة الكتب وبعيها بالقطعة، حيث تلزم ولي الأمر بشراء كامل الكتب، وفي حال عدم شرائها، فإنها تحتسب عليه 300 درهم رسوماً إجبارية، تضاف على مجموع المصروفات المدرسية.

كلفة عالية

وفي سياق التفاصيل، أكد ذوو طلبة أنهم اتجهوا إلى شراء الكتب الدراسية الدولية من متاجر إلكترونية، بسبب المبالغة في أسعارها من جانب مدارس خاصة، وفي الوقت نفسه، ليست كل الكتب متوافرة على المتاجر الإلكترونية، ما يحتم شراء المتوفر منها من متاجر المدرسة، وطالبوا المدارس بالسماح بشراء الكتب بالتجزئة، ما يسهل على ولي الأمر توفير كتب المنهاج الدراسي بأسعار مناسبة.

اختبارات دولية

وعلى نحو متصل، أرجع مسؤولون مبيعات في مدارس خاصة، أن الكتب الدراسية للمناهج الدولية، هي التي تقدم محتوى دراسياً يؤهل الطالب لاجتياز المرحلة الثانوية بكفاءة، كما أنها المنوطة باجتيازه للاختبارات المؤهلة للجامعات، حيث يشترط المنهاج البريطاني اجتياز اختبار IGCSE/International، والأمريكي الحصول على معدل درجات تراكمي GPA، كمؤشر على تحصيل الطالب الأكاديمي عند إتمامه الدراسة، بجانب اختبارات المستوى المتقدم الاختيارية AP، ولذلك فإن المدارس تتعاقد مع مزودي الكتب الدراسية التي تخدم هذه المناهج، وأشاروا إلى أن بعض هذه الكتب الدراسية، من الممكن أن تتوافر على المتاجر الإلكترونية بأسعار أقل، لكن لا تتوافر جميعها، لذا، يجب على ولي الأمر أن يحصل على كامل كتب المقرر من المدرسة، لأنها المصدر الموثوق، وتجنباً لشراء كتب مغايرة للمحتوى الدراسي، كما أرجعوا ارتفاع الكتب الدراسية الدولية، إلى أن المدارس تتعاقد مع شركات عالمية، لتوفيرها عبر لجان تطوير المناهج، وهي مختصة بهذا الأمر، وتتحمل تكاليف التعاقد والنقل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز