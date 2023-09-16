جامعة الشارقة تفتتح منتدى الأمن الفكري

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت جامعة الشارقة بافتتاح «منتدى الأمن الفكري في الإسلام» ومقره كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بهدف نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال الفكري ونبذ العنف والكراهية، بحضور الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعبدالكريم الخصاونة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وجمع من الأكاديميين والعلماء وطلبة الجامعة.

وتهدف الجامعة من خلال المنتدى إلى مواجهة أفكار التطرف، وترسيخ الآداب الوسطية التي يدعو لها الدين الإسلامي، ونشر الوعي بين الطلبة وفئات المجتمع المدني بمقومات الأمن الفكري في الإسلام من خلال الندوات والمحاضرات والورش التدريبية والأنشطة المختلفة على مدار العام الأكاديمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز