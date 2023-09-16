طلبة جامعيون: منصة شفافة لطرح القضايا المهمة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد طلبة جامعيون في فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، التي عقدت على مدار يومين واختتمت الخميس، تحت شعار «موارد اليوم ثروات الغد»، أن المنتدى بات يشكل حدثاً عالمياً جاذباً لصناع القرار، والخبراء وأصحاب العلاقة والمهتمين بمجال الاتصال الحكومي من مختلف دول العالم، إلى جانب كونه منصة شفافة لطرح القضايا المهمة، ومناقشة التغيرات العالمية المحيطة بنا، مثل قضايا البيئة والتغير المناخي، والأمن السيبراني وكيفية توظيفه، للخروج بتوصيات وقرارات تساعد الحكومات والعاملين في مجال الاتصال الحكومي على تطوير أدائهم وعملهم، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي بشكل عام، والوصول إلى مستويات غير مسبوقة في رضا المواطنين بشكل خاص، وهو ما يهدف إليه الملتقى.

مهارات

وأكد عبدالرحمن الكعبي، الذي يدرس أمن المعلومات بجامعة الإمارات، أن منتدى الاتصال الحكومي أضحى منصة مهمة لطلبة الجامعات، تكسبهم الخبرات والمهارات، خصوصاً وأنه يضمم كوكبة من المتحدثين العالميين في الكثير من القضايا التي تهم شريحة كبيرة من الطلبة بمختلف تخصصاتهم، منها قضايا المناخ، والأمن السيبراني، والبيئة، وخلافها من الموضوعات.

قضايا

وأوضح سعيد أحمد الرميثي، الذي يدرس الإعلام والعلوم السياسية بجامعة الإمارات، أن مشاركته في المنتدى عرفته بالعديد من الطلبة الذين يدرسون في جامعات مختلفة من خارج الدولة، وذلك من خلال قاعة «تحدي الجامعات»، إذ شارك فيه طلاب من جامعات خارج الدولة بمشاريع تعالج القضايا الراهنة، التي من أبرزها قضية الأمن السيبراني وكيفية التصدي لها، وقضية التغير المناخ، والبيئة، وخلافها من القضايا، حيث أثرت المناقشات التي دارت خلال مناقشة المشاريع معلومات الطلبة، ما زاد من مهاراتهم.

وأشار الطالب خالد آل علي، الذي يدرس بكلية التقنيات العليا، إلى أن المنتدى يعد ملتقى جامعاً ومنصة قيمة تعرض فيه الكثير من الورش والجلسات والمحاضرات المتخصصة، التي من شأنها أن تثري خبرات الطلبة، لافتاً إلى أن منتدى الاتصال الحكومي يعرف بأهمية البيانات في سن السياسات التنموية السليمة، وضرورة توجيه التكنولوجيا لإيجاد حلول لتحديات تنموية، مثل الأمن الغذائي، والمناخ، وندرة الموارد، والتعليم والصحة، وغيرها.

تغيرات

وقالت الطالبة هبة سعد محمد، وتدرس الماجستير تخصص القيادة والابتكار في وسائل الإعلام المعاصرة في الجامعة الأمريكية بدبي: إن منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة تتخلله العديد من الندوات والمحاضرات، التي تتناول مواضيع مختلفة، الأمر الذي يصب في صالح الطلبة الجامعيين بمختلف تخصصاتهم، كما أنها دائمة المشاركة في كل المنتديات التي تنظم، وذلك بهدف التعرف على شخصيات إعلامية بارزة مشاركة في الحوار، لافتة إلى أنها استفادت من حضورها فعاليات اليوم الأول من المنتدى، وأن مشاركتها تأتي بهدف اكتساب المعرفة والخبرات.

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