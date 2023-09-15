جامعة خورفكان تعرف طلبتها الجدد على خدماتها

المصدر: الشارقة - وام

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نظمت جامعة خورفكان لقاءً ترحيبياً لطلبتها الجدد للعام الأكاديمي (2023-2024) للتعريف بكليات ومرافق الجامعة ومجموعة الخدمات المقدمة لخدمة الطلبة ودعم العملية التعليمية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد الشماع مدير الجامعة، وعمداء الكليات، ومديري الإدارات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة المستجدين بالجامعة.

وهنّأ مدير الجامعة الطلبة المستجدين بالتحاقهم بجامعة خورفكان لبناء مستقبلهم العلمي والعملي تحت قبابها والسعي لتحقيق الإنجازات والابتكارات في شتى المجالات العلمية والأكاديمية، وذلك اعتماداً على توجيهات ودعم مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، مقدماً نبذة تعريفية حول رؤية الجامعة ورسالتها السامية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد أن جامعة خورفكان تضع طلبتها في أعلى درجات اهتماماتها وعنايتها وذلك عبر العمل الدؤوب والمستمر من قبل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بداية من إتاحة الفرص أمامهم للالتحاق بأحدث البرامج الأكاديمية المعتمدة التي تطرحها الجامعة لتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية، واستقطاب أفضل الكوادر التعليمية من العلماء والباحثين ذوي الخبرات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب تعزيز وتطوير مجال البحث العلمي التطبيقي في جميع التخصصات، مقدماً مجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة للطلبة المستجدين وحثهم على الجد والاجتهاد وطلب العلم للمساهمة في تنمية المجتمع وتطويره.

من جانبه أشار الدكتور سليمان محمود نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى الكليات المتنوعة والبرامج الأكاديمية المعتمدة التي تقدمها الجامعة لطلبتها، والتي شهدت أخيراً إقبالاً واسعاً في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ضمن مختلف الكليات والتخصصات في الجامعة.

مؤكداً حرص الجامعة على اتباع أحدث أساليب التعليم والتعلم وتوسيع أنظمتها في التعليم والبحث العلمي والابتكار من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأكاديمية والإدارية والإرشادية، وذلك وسط بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم وإثراء مكتسباتهم العلمية والمهنية، وفق الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الجامعة لتحقيق أهدافها العلمية والبحثية وخدمة المجتمع.

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