مناقشة دور التعليم في تشكيل اقتصادات المعرفة العالمية

المصدر: الشارقة - وام

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ناقشت «دائرة العلاقات الحكومية» سبل التغلب على تحديات العولمة والأمن المائي ودور التعليم في تشكيل اقتصادات المعرفة العالمية في جلستين حواريتين خلال اليوم الثاني من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في دورته الـ12، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، حيث جاءت الجلستان ضمن برنامج متكامل أعدته الدائرة في قاعة «ربط الأمم.. بناء العلاقات» تحت شعار «الاتصال الدبلوماسي.. تجارب عابرة للحدود» تجسيداً لرؤيتها في أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم والتعرف على التجارب التنموية الدولية الناجحة وتوطينها. واستهلت «دائرة العلاقات الحكومية» برنامجها في ثاني أيام المنتدى بجلسة حملت عنوان «الإمارات العربية المتحدة واليابان: التعليم متعدد الثقافات في زمن العولمة»، شارك فيها كلٌّ من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم.

علاقات

وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى استخدام اللغة الإنجليزية في التواصل بين دولة الإمارات مع اليابان على مدار الخمسين عاماً الماضية من العلاقات الدبلوماسية، وهو ما دفع القيادة في كلتا الدولتين لدعم فرص تبادل تعلم اللغتين العربية واليابانية، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي شجعت العاملين في حكومة الشارقة على الاستفادة من برامج التربية والتعليم وبناء القدرات الناجحة في جميع دول العالم، لا سيما اليابان وتوطينها.

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