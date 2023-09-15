منتدى الوعي السياسي للطلبة يناقش الارتقاء بتجربتنا البرلمانية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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انطلقت أمس فعاليات منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات في دورته الثانية عشرة، والذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع جامعة الإمارات، وقد سلط المنتدى الضوء في دورته الجديدة على الإنجازات التي حققتها انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاقتها، والإشادة بالجهود الكبيرة للجنة الوطنية للانتخابات وجميع اللجان والفرق التابعة لها على تحقيق النجاح للدورة الحالية 2023.

ودعا إلى ضرورة التوظيف الأمثل لكافة الأدوات والوسائل التي تسهم في مواصلة مسيرة الارتقاء بالعملية الانتخابية، وتحقيق الريادة للتجربة البرلمانية لدولة الإمارات التي تمكنت من تقديم نموذج ملهم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن.

وقال معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات في كلمته التي ألقاها في المنتدى: «إن انعقاد منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات في دورته الثانية عشرة في جامعة الإمارات، هو تأكيد قوي على أن تنمية الوعي السياسي لطلبة الجامعات، وتعميق مشاركتهم في مسيرة الوطن، هو مدخل مهم للاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة، وهدف جوهري لمرحلة التمكين التي تسير في طريقها الحثيث برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

كما أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال كلمتها على أن الانتخابات النيابية مناسبة استثنائية ومحطة مفصلية في دعم التطوير الحضاري للدولة. كما قال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات: «تتزامن دورة هذا العام من المنتدى مع الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المحطة الجديدة من المحطات البارزة في مسيرة تطور التجربة الانتخابية في دولة الإمارات».

كما أشاد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب في كلمته بالرؤى الاستراتيجية التي حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكّام الإمارات على وضعها. وتضمن المنتدى جلستين نقاشيتين، في الأولى التي أدارتها الدكتورة موزة الطنيجي من جامعة الإمارات، تحدث فيها الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن الأمن السيبراني ودوره في تحقيق أعلى معايير السرية والحماية للعملية الانتخابية ولجميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وتحدث الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن مؤسسات التعليم العالي والدور الفاعل لها، وترسيخها للوعي السياسي لدى الطلبة وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل والقادرين على حمل رسالة الإمارات. كما تحدث المستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن دور لجان الإمارات في تحقيق التنظيم الأمثل للانتخابات من خلال استعراضه للمهام والأدوار التي تقوم بها لجان الإمارات.

وسلطت أحلام اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام الضوء على تجربة برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء القدرات السياسية للمرأة، والإنجازات التي حققها ومدى مساهمته في تعزيز الإمكانات والقدرات للمرأة الإماراتية، والذي ينعكس بشكل عملي من خلال مشاركتها الفاعلة في الانتخابات الحالية مرشحة وناخبة.

عقب ذلك جلسة شبابية أدارها وتحدث فيها طلبة من جامعة الإمارات، وتناولت الدور الفاعل للشباب في الارتقاء بالعمل البرلماني بالمشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

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