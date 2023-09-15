«حمدان الذكية» تدعو لترسيخ الابتكار وتعزيز العمل الجامعي المشترك

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة، تحت شعار «دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مقرها بالقاهرة أخيراً، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية

ومثَّل الجامعة في المؤتمر الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، كمتحدثٍ رئيس، والبروفيسور مصطفى حسن نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي.

وأعرب الدكتور منصور العور عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر منصةً للتعاون وتضافر الجهود بين الجامعات العربية، لرسم ملامح منظومة تعليمية تُدمج التنمية المستدامة ضمن كافة برامجها ومساقاتها، في سبيل تمكين كوادرنا الوطنية العربية، وترسيخ دور الجامعات كحاضناتٍ للإبداع والابتكار، ومحركاتٍ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وقال إن التطورات المتسارعة التي نشهدها اليوم، تُلقي على كاهل منظومة التعليم العالي مسؤولياتٍ إضافية، وتوجب على المؤسسات الأكاديمية تبنّي منهجياتٍ مبتكرة، وتوسيع نطاق اعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها، وتعزيز العمل الجامعي المشترك، وترسيخ الابتكار، وتنمية الإبداع لدى كوادرنا الشبابية، باعتبارهم عماد المستقبل.

وخلال المؤتمر، قدَّم الدكتور منصور العور محاضرةً، سلط خلالها الضوء على ماهية التعليم والتنمية المستدامة، وتجربة جامعة حمدان بن محمد الذكية السباقة في الارتقاء بجودة التعليم. وأوضح أن شمول التعليم الجيد، من منظور الأمم المتحدة، يمثل حاجةً أساسية، وركيزةً رئيسة في بناء عالمٍ يسوده السلم والازدهار، باعتباره مَنهل المعرفة، والرافد الأول للمهارات التي تتيح الحفاظ على صحة الأفراد، وتضمن حصولهم على فرصهم مهنياً، وترسخ القيم الإيجابية، وفي مقدمها التسامح. كما أبرز العور التلازم بين التنمية المستدامة والتعليم.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور منصور العور، الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، كما التقى العور بالشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في القاهرة، حيث ناقش الجانبان آفاق تطوير التعليم.

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