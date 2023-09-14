مشاريع وأفكار مبتكرة في «تحدي الجامعات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت فعاليات مسابقة «تحدي الجامعات» التي تنظمها جامعة الإمارات بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وعلى هامش فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.

ويشارك في «تحدي الجامعات» في نسخته الثانية، 23 فريقاً من 15 جامعة داخل وخارج الدولة، حيث يقدم كل فريق فكرة أو مبادرة أو تطبيقاً أو مشروعاً حول تفعيل مفهوم الاستدامة في الاتصال الحكومي تزامناً مع عام الاستدامة 2023، كما وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء.

وقال عبدالله عبد الكريم - المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري في وكالة أنباء الإمارات - وعضو في لجنة التحكيم «شهدنا خلال اليوم الأول من تحكيم المسابقة أفكاراً ومشاريع واعدة، نتطلع من خلالها لمساهمة الطلبة في وضع حلول لتحديات عدة يواجهها العالم نحو تحقيق مستقبل مستدام».

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