25 % من مدارس وحضانات الشارقة خضراء عام 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن عزمها تحويل 25 ٪ من المدارس والحضانات في الشارقة إلى مؤسسات تعليمية خضراء بحلول الربع الرابع من عام 2024، وذلك من خلال إطلاقها مشروع المدارس والحضانات الخضراء الذي أعلنت عنه انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات لعام الاستدامة 2023، حيث سيتم التعاون مع ذوي الاختصاص لتقديم التدريب والتثقيف اللازم للمعلمين والطلاب، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ «كوب 28».

ويأتي الإعلان عن المشروع الذي يسعى إلى تطبيق مفاهيم الاستدامة في قطاع التعليم، بهدف تكريس ثقافة الاستدامة، وتفعيل دور المدارس والحضانات الخاصة في تبني ممارسات بيئية مستدامة، وتنظيم فعاليات تقود إلى إحداث تغيير معرفي وقيمي وسلوكي تجاه البيئة، كما يتقاطع المشروع مع مبادرة شراكة التعليم الأخضر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة رئيسية تستهدف تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين جدول أعمال المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة.

وأعربت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن سعادتها بإطلاق مشروع «المدارس والحضانات الخضراء»، وأكدت أهمية دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي البيئي بين الطلبة، وإعدادهم للمشاركة الفعالة في بناء مستقبل أكثر استدامة، مضيفة إن المشروع يعكس التزام الهيئة بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمشاركة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

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