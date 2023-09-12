برنامج تدريبي للخريجين للانخراط في سوق العمل

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشفت سمر المنهراوي، نائب أول رئيس الثروات البشرية لدى ماجد الفطيم للتجزئة عن إطلاق الشركة برنامج «التنمية المهنية للخريجين»، وذلك إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في المواهب والعقول الشابة وتزويدها بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق التطور والنجاح الوظيفي، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، ويعزز القوى العاملة الماهرة وإعداد قادة المستقبل. وأوضحت لـ«البيان» أن البرنامج يستهدف الطلبة الموهوبين من الإماراتيين والمقيمين، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تعزيز الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

خبرة عملية

وبينت أن البرنامج يقوم على تدريب الخريجين في القطاع الخاص الذي يلعب دوراً محورياً في صقل وتعزيز مهارات وخبرات المواهب المحلية من خلال إطلاق مبادرات وبرامج، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتصميم مناهج دراسية وورش عمل تتوافق مع احتياجات مختلف القطاعات. وحول أهداف البرنامج، أشارت المنهراوي إلى أنه سيعزز النمو المهني والتطوير والتنمية الفردية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والتي تتمحور حول بناء وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشباب في بداية مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الشركة أطلقت البرنامج في ست دول على رأسها الإمارات، بغرض تمكين وتوظيف 75 خريجاً من جنسيات مختلفة لإدارة أنشطة كارفور في المنطقة، وانطلاقاً من التزامنا بتحقيق التوازن بين الجنسين، نستهدف تخصيص 50 % من هذه الوظائف للإناث اللواتي يتمتعن بالكفاءة والإمكانيات العالية.

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