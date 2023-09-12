5 فئات للمنح الدراسية في جامعة أبوظبي سنوياً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكدت الدكتورة شيرين فاروق نائب مدير جامعة أبوظبي للبرامج الأكاديمية أن المنح الدراسية والمساعدات المالية تندرج تحت 5 فئات وهي: منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، ومنحة رئيس الجامعة، ومنحة الجامعة، والمنحة الأكاديمية، ومنحة الرياضيين، بالإضافة إلى برنامج المساعدات المالية، وتعتمد هذه المنح الدراسية على التفوق أو الإبداع الرياضي وتكون حسب معدل الثانوية العامة وتحتسب ما بين 15 – 50 %.

وقالت الدكتورة شيرين فاروق في تصريحات لـ «البيان»، إن المنح والمساعدات المالية تأتي كالتزام من جانب الجامعة اتجاه أبنائها وبهدف مكافأة المتفوقين وتحفيز المبدعين، كما أنها تمنح أيضاً للطلبة المتميزين رياضياً، وتتصدرها منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التي تقدم لعشرين طالباً وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة، لأربع سنوات، وتتضمن المنحة الإعفاء من رسوم الدراسة والتقديم والتسجيل، ورسوم الخدمات الطلابية والصحية.

حزم من المنح

وأشارت الدكتورة شيرين فاروق إلى «منحة رئيس الجامعة» للحاصلين على ألا يقل عن 97 % في آخر ثلاث سنوات من الدراسة الثانوية بخصم 100 %، أما «منحة الجامعة» فلمن يتصفون بالتميز الأكاديمي والذين أكملوا الدراسة الثانوية بتفوق والتحقوا بالجامعة خلال عامين من استكمال الثانوية العامة، وبالنسبة «للمنحة الأكاديمية» فتمنح للمنتظمين في الدراسة والحاصلين على معدلات تراكمية لا تقل عن 3.60 لمدة فصلين دراسيين متتاليين، بخصم 20 % من رسومهم الجامعية، بينما تقدم «منحة الرياضيين» للطلبة الذين يتمتعون بمهارات عالية وتميز رياضي ويشاركون في مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة حيث يمنحون خصماً على الرسوم الدراسية يصل إلى 25 %.

سوق العمل

وأكدت الدكتورة شيرين فاروق أن استراتيجية الجامعة تركز على تأهيل كوادرها من الخريجين والخريجات للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة، واكتساب المهارات التي تؤهّلهم للإسهام بصورة فعّالة في مجتمع المعرفة.

ترتيب أكاديمي

وحول أحدث ترتيب لجامعة أبوظبي على المستويين المحلي والدولي، قالت الدكتورة شيرين فاروق، إنها حصلت أخيراً على المركز الـ 13 عالمياً ضمن أفضل 20 جامعة صغيرة في العالم بالإضافة إلى حصولها كأفضل 3 جامعات والمركز الأول لتميز التدريس في الإمارات، وذلك وفق تصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» المرموق لعام 2023، حيث تطرح الجامعة أكثر من 50 برنامجاً في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ضمن خمس كليات الهندسة والإدارة والآداب والعلوم الصحية والقانون.

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