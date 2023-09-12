«مواصلات الإمارات»: انطلاقة سلسة لخدمات النقل المدرسي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مواصلات الإمارات عن انطلاقة سلسة وخالية من أي حوادث لعملياتها الخاصة بالنقل المدرسي، وذلك مع اختتام الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، والتحاق جميع المراحل التعليمية بعمليات النقل، وفق البرامج التي وضعتها الجهات التنظيمية، وحسب الخطط التشغيلية الموضوعة في جميع الفروع والمواقع التابعة للشركة على امتداد الدولة. وهنأ عبد الله الموسى المدير التنفيذي لقطاع النقل المدرسي بالتكليف، جميع الطلبة والإدارات المدرسية وأولياء الأمور والعاملين كافة في المجال، بمباشرة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مساعيهم كافة، ومعرباً عن فخر مواصلات الإمارات بأدوارها الوطنية الريادية بصفتها المزود الرئيس لخدمات النقل المدرسي في الدولة.

عمليات التشغيل

وحول أعداد المنقولين وجاهزية أسطول النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أفاد الموسى بأن مواصلات الإمارات قامت مع اكتمال عمليات التشغيل، بتقديم خدمة النقل اليومية ذهاباً وإياباً لـ 246,924 طالباً وطالبة، ينتسبون إلى 615 مدرسة حكومية وخاصة وشراكة ومعهداً، منهم 170,748 طالباً وطالبة من جميع المراحل إلى 444 مدرسة حكومية، وذلك عبر 6,010 خطوط سير، وبواسطة 4,125 حافلة نقل مدرسي، توفر نحو 240 ألف مقعد، ومن ضمن تلك الحافلات، هناك 166 حافلة تساندها 13 مركبة مجهزة بشكل خاص لنقل الطلبة من ذوي الهمم، هذا بالإضافة لنقل 34,900 طالباً وطالبة إلى 101 مدرسة خاصة، و45,395 طالباً وطالبة إلى 37 مدرسة شراكة، و13,845 طالباً وطالبة إلى 33 معهداً.

صيانة دورية

وأضاف الموسى أن أسطول النقل المدرسي في الشركة، بلغ مع بداية هذا العام الدراسي 9,106 مركبات متنوعة، منها 8,882 حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وأشار إلى اكتمال عمليات الصيانة الدورية والوقائية للحافلات وفق الخطط الموضوعة، من خلال 22 مركز خدمة لأسطول النقل المدرسي، ووفق 4 برامج صيانة دورية ووقائية جرى تصميمها، واستحداثها خصيصاً للحافلات المدرسية، وتشمل 131 نقطة فحص لكل زيارة للصيانة على الأقل، حيث تستفيد كل حافلة مدرسية من 8 زيارات للصيانة الوقائية فما فوق سنوياً، منها زيارات دورية، وفحص سنوي شامل، وتجهيز المركبات للفصل الدراسي بعد توقف المركبات. ولفت الموسى إلى ما تم على صعيد غرفة العمليات التي تم تفعيلها بشكل مبدئي في عام 2019، حيث شهدت في عام 2023 تطورات مهمة، أثمرت تعزيز مركز العمليات وتفعيله رسمياً، بحيث أصبح يغطي كافة المناطق الجغرافية التي يتم فيها تقديم خدمة نقل الطلبة في الدولة.

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