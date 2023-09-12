انطلاق منتدى التايمز للتعليم العالي في جامعة الإمارات

المصدر: العين- البيان

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انطلقت صباح أمس في جامعة الإمارات، أعمال منتدى التايمز للتعليم العالي «تسريع إجراءات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.



حضر حفل الافتتاح كل من معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور عارف سلطان الحمادي-نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد دانكن روز- الرئيس التنفيذي للبيانات في «مؤسسة التايمز العالمية للتعليم العالي».



كما شهد انطلاق المنتدى مشاركة واسعة من الخبراء والمستشارين الدوليين ومدراء الجامعات والمراكز البحثية والمتخصصين في مجالات المياه النظيفة والصرف الصحي، والمؤسسات الدولية، والأستاذة سارة أحمد- نائب رئيس الشبكة العالمية للمتاحف المائية الافتراضية المدعومة من هيئة الأمم المتحدة «UNISCO»، وبشراكة استراتيجية مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أبوظبي، وجامعة العين، ومؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، في رحاب مدينة العين.



وقال معالي زكي أنور إن دولة الإمارات تدرك أهمية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي كحق أساسي من حقوق الإنسان، ونحن نعمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات، حيث قامت الدولة باستثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية المتاحة لضمان الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وقد أدخلت سياسات ولوائح تعزز الحفاظ على المياه والاستهلاك المستدام وتؤدي هذه أيضا إلى زيادة الكفاءة في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتشجع على استخدام تقنيات الري الحديثة«.



وأوضح الدكتور أحمد مراد- رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، والنائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات» إن هذا المنتدى يهدف إلى إبراز دور جامعة الإمارات الريادي في تحقيق الأجندة الوطنية، والمتعلقة بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، من خلال البحث والابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تزيد من دور الطالب كمساهم فعال في التنمية والتطوير الذي تشهده الدولة، كما يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الأكاديمية للمساهمة في إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات المياه النظيفة والصرف الصحي، من خلال بناء شراكات استراتيجية «.

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