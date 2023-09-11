جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم تطبق التحول الرقمي الكامل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف أ.د إسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية عن بدء تطبيق الجامعة خطتها، خلال العام الدراسي الجديد 2023– 2024، في التحول الرقمي الكامل، وإدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم سعياً لتحويل الجامعة إلى حرم جامعي ذكي على كل الصعد، حيث تواصل الجامعة استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال تهيئة وتحديث كل المرافق التعليمية والخدماتية، لضمان أعلى مستوى من الجاهزية لبيئة تعليمية متميزة وحياة جامعية ممتعة للطلبة.

وأشار إلى أن الجامعة كثفت من جهودها، خلال فترة الإجازة الصيفية، لتوفير حرم جامعي جذاب مواكبة للتطلعات والأهداف، التي تنشدها الجامعة، وفي مقدمتها تعزيز خبرة الطلبة الجامعية بشقيها الأكاديمية والشخصية، من خلال توفير بيئة راعية وصحية وصديقة، تشجع الطلبة على الانخراط في عمليات التعليم والتعلم التفاعلية المختلفة، وفي صقل شخصياتهم ومواهبهم.

وأكد مطالقة أن الجامعة وضعت اللمسات الأخيرة على برامج استقبال وتوجيه الطلبة من قبل مختلف إدارات وأقسام الجامعة، للترحيب بهم واطلاعهم على إجراءات وسياسات الجامعة المختلفة، بما فيها المتعلقة بصحتهم وسلامتهم، خلال العملية التدريسية، مشيراً إلى أنه تم البدء بالعمل على زيادة المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي، بغرض جعله بيئة جذابة ودية وممتعة للطلبة، وبما ينعكس إيجاباً على تحصيل الطلبة أكاديمياً، ويعزز خبراتهم الحياتية المختلفة.

وأشار إلى أن الجامعة شهدت العديد من مظاهر التطور في مختلف المرافق والأقسام، على مدى 17 عاماً الأخيرة، بفضل الدعم من القيادة الرشيدة، لتتوافق مع رؤية واستراتيجية وزارة الصحة، ووقاية المجتمع والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، لدعم سوق العمل بكفاءات وخبرات علمية مؤهلة على مواجهة التحديات في القطاع الطبي، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف مطالقة: «تضم الجامعة أكثر من 1181 طالباً وطالبة ينتمون إلى 50 جنسية، حيث أصبحت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية من الجامعات المرموقة في الدولة، وتوفر تعليماً طبياً متميزاً، لدعم سوق العمل من الأطباء، والممرضين على درجة عالية من الكفاءة والتميز في جميع التخصصات».

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