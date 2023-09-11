تعميم قوائم الأطعمة المحظورة في حقيبة الطلبة المدرسية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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عممت مدارس حكومية وخاصة على طلابها وذويهم قوائم أصناف الأطعمة المتوفرة في المقاصف المدرسية، وأسعارها، وفي الوقت ذاته نبهت أولياء الأمور للمحظورات التي يجب تجنبها في حقيبة طعام الطلبة المرسلة من المنزل، والتي يأتي من ضمنها اللحوم المصنعة والسكاكر والمشروبات الغازية والشوكولاتة القابلة للدهن.

واشتملت قائمة أصناف المقاصف المدرسية للمدارس الحكومية على أكثر من 50 صنفاً من الأصناف الغذائية لطلبة الثلاث حلقات «الأولى والثانية والثالثة»، تتراوح أسعارها من درهم حتى 7 دراهم، وتضم مجموعة متنوعة من الأصناف الصحية التي تلقى اهتماماً من الطلبة وتشمل المناقيش والفطائر والبيتزا، والخضروات والفواكه والعصائر ومجموعة متنوعة من منتجات الألبان.

وجبات

بدورها، قدمت رياض الأطفال الحكومية وجبات للأطفال بـ 3 خيارات: شهري وفصلي وسنوي، إلى جانب الوجبة اليومية، من أجل منح أولياء الأمور خيارات متنوعة لغذاء أطفالهم.

وأكدت إدارات مدارس حكومية أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحرص على توفير الأطعمة الصحية في مقاصف المدارس للطلاب لما له من أهمية كبيرة وفوائد عدة، تسهم في تحسين صحة الطلاب، كما تم التركيز على الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.

وأطلعت مدارس خاصة طلابها وذويهم بالمحظورات التي يجب الابتعاد عنها عند تجهيز حقيبة الطعام المنزلية، التي ترسل مع الطالب بشكل يومي، وتكون غير صحية أو تشكل خطراً على السلامة والصحة العامة، والتي جاء على رأسها السكاكر والمشروبات الغذائية، والأطعمة سريعة الفساد كالبيض المسلوق وغيره، والمأكولات المعلبة، والوجبات الجاهزة المشبعة بالدهون والسكريات.

وقال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، إن إدارة المدرسة عممت على أولياء الأمور قائمة الأغذية المدرسية سواء المتاحة من خلال المقصف المدرسي، أم التي يحضرها الطلبة من المنازل، وذلك للتأكد من توفير وجبات صحية ومتوازنة للطلاب.

وأوضح، أن المحظورات التي يجب على أولياء الأمور تجنبها عند تجهيز الحقيبة المدرسية الأطعمة المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة وتشمل الأطعمة ذات الدسم والصوديوم العالي كـ«الهوت دوغ والمعكرونة المعلبة، بالإضافة إلى حظر المشروبات الغازية السكرية بسبب تأثيرها الضار على الصحة وارتباطها بزيادة خطر السمنة وأمراض السكري».

ولفت إلى أن أحد التحديات الكبيرة التي نواجهها في الوقت الحاضر هي زيادة معدلات السمنة وأمراض القلب، ومن خلال توفير خيارات صحية في المقاصف المدرسية، والوجبات الغذائية المرسلة مع الطالب يتم تشجيع الطلاب على اتخاذ خيارات غذائية صحية وتناول مأكولات منخفضة الدهون والسكر تساهم في الحد من مخاطر السمنة.

ضوابط ومعايير

وفي السياق ذاته قال محمد عادل مسؤول المقاصف في مجموعة الشعلة في الشارقة وعجمان، إن أسعار الأصناف الغذائية في المقاصف المدرسية لديهم تتراوح من درهم حتى 8 دراهم، وتشتمل القائمة جميعها على مأكولات صحية، إذ تعمل المقاصف وفق الأدلة الإرشادية والتي توضح المحظورات التي يجب تجنبها ومنها مشروبات الطاقة والغازية، واللحوم المصنعة والسكاكر، والشوكولاتة القابلة للدهن.

من جهتها قالت مي يغمور، نائب مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية، إن عملية التوعية بالطعام الصحي بدأت من اليوم الأول في الدراسة سواء من حيث أهمية تناول وجبة الإفطار أم من خلال الطعام الذي يحضره الطلبة إلى المدرسة، وتم إرسال قائمة بأنواع الطعام المحظورة لأولياء الأمور عن طريق الإيميل الرسمي للتواصل.

وأكدت أن الطعام الصحي لطلبة المدارس يؤثر على صحة الأطفال وأدائهم الأكاديمي والجسدي، إذ يوفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو الأطفال وتطورهم بشكل سليم، مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، لذلك تحرص أيضاً إدارة المدرسة على توفير قائمة طعام متنوعة في مقصفها المدرسي لضمان خيرات متعددة وصحية في الوقت ذاته.

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