حاكم الشارقة يوقع مذكرة تفاهم بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء على أهمية التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات العالمية والمؤسسات المرموقة، مما يسهم في تطوير مستويات الكليات والجامعات في إمارة الشارقة، والارتقاء بها، وطرح العديد من التخصصات الجديدة التي تناسب كل جامعة ومنطقة.

جاء ذلك خلال توقيع سموه، أمس، مذكرة تفاهم بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية، وذلك في جامعة كلباء، ووقعت المذكرة عن جامعة موناش البروفيسورة سوزان ألبرت نائب مدير جامعة موناش.

وأشاد سموه بالتعاون المثمر والمتواصل بين جامعات الشارقة وموناش، والذي أسفر عن تطوير العديد من البرامج العلمية المشتركة، وأدى إلى ارتفاع المستويات العلمية بما يوفره من مناهج وتبادل معرفي متقدم، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع جامعة كلباء ستقدم إضافة كبيرة للجامعة على مستوى تخصص العلوم الرياضية، وأن مجلس أمناء جامعة كلباء سيكون حريصاً على تنفيذ وترتيب هذا البرنامج الحديث حتى يوافق المواصفات العالمية التي يدرس بها في جامعة موناش، ويقدم المأمول منه في تطوير الكوادر الرياضية في الإمارة ودولة الإمارات على أعلى المستويات.

ونصت مذكرة التفاهم على تطوير التعاون ما بين جامعتي كلباء وموناش في مجال برامج درجة البكالوريوس في تخصص التربية الرياضية والعلوم الرياضية بما يتوافق مع المنهج المرسوم في جامعة موناش، كما نصت المذكرة على مواصلة التعاون المستقبلي في المجالات التعليمية والتربوية والعلمية في البرامج المتنوعة والدرجات العلمية المختلفة، لتقديم مزيد من الخدمات المساعدة في هذه المجالات التخصصية، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات البحوث العلمية.

من جانبها قدمت نائب مدير جامعة موناش شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على توجيه سموه بالتعاون المستمر مع جامعة موناش، مما يفتح آفاقاً متعددة للتعاون الأكاديمي بينها وبين جامعات الشارقة المستمر منذ العام 2004م.

وأثنت بروفيسورة سوزان ألبرت، خلال كلمتها بعد التوقيع، على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في نشر التعليم والثقافة والتراث، وذلك عبر إنشاء الجامعات ورفدها بأفضل البرامج والمناهج والهيئات الأكاديمية، إلى جانب التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات العلمية العالمية، وتناولت أهمية برنامج العلوم الرياضية الذي ستطرحه جامعة كلباء، وهو الأول من نوعه في إمارة الشارقة والذي يتيح العمل على العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل البحوث العلمية في مجالات الصحة والتربية البدنية وغيرها.

وأشارت البروفيسورة سوزان ألبرت إلى أن البرنامج يشمل تخصصات عدة وهي الصحة الرياضية وعلوم الرياضة والتربية البدنية، مؤكدة أن الاتفاقية بين الجامعتين ستساهم في تخريج طلبة يمتلكون المهارات والأخلاقيات الرياضية، ومتخصصين في تحفيز الجيل المقبل على ممارسة الرياضات المتنوعة، كما سيتمكن خريجو برنامج العلوم الرياضية من ممارسة ما تعلموه في المدارس والأندية والمؤسسات الرياضية.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور قد شاهدوا عرضاً مرئياً عن جامعة موناش والتخصصات التي تضمها، وجانباً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة للطلبة.

في ختام اللقاء، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم درع جامعة كلباء التذكاري إلى البروفيسورة سوزان ألبرت، وتسلم هدية تذكارية من جامعة موناش.

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