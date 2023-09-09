منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات 14 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات الدورة الثانية عشرة من منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، في 14 سبتمبر الجاري، وتنظمه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع جامعة الإمارات، وتحت عنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي – مسيرة تطورها ومستقبلها المأمول»، وذلك في مقر الجامعة بمدينة العين.

وقال معالي الدكتور زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن بأن التّنمية والتطوير والبناء لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط، وإنما تحتاج إلى تضافر جهود المواطنين والمقيمين كافة على أرض إمارات الخير، وأن العلم والثقافة والمعرفة ركائز أساسية للدولة القوية، ولذا نضع آمالنا ومستقبلنا بين يدي أبناء الوطن لنرسم معاً خريطة طريق المستقبل التي تسهِم في تحقيق ريادة الدولة، وتدعم تحقيقها المراكز الريادية على المستوى العالميّ بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

تمكين

وأعرب معاليه عن سعادته بمشاركة جامعة الإمارات في المنتدى، الذي يهدف إلى تثقيف وزيادة وعي طلبة الجامعات ببرنامج التمكين السياسي للمجلس الوطني الاتحادي، وإكسابهم المعرفة التي تمكنهم من المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم.

وأضاف: نتطلع جميعاً إلى أن تسهم فعاليات هذا المنتدى المهم في رفع الوعي لدى الشّباب الجامعيين، الذين يشكلون آمال وتطلعات قيادتنا الرّشيدة، وتعزيز إسهامهم الفعّال في صناعة الغد المشرق الذي نحلم به جميعاً.

منصة

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات: من الموضوعات التي يطرحها المنتدى أصبح محطة ومنصة مهمة للقاء بالشباب وتعزيز وعيهم ومعرفتهم بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وبما يمكنهم من الإسهام الفاعل في الارتقاء به، وأن يكونوا جزءاً وركيزة رئيسة في صناعة مستقبله التي تنطلق من الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات.

وتسلط الدورة الحالية للمنتدى على الإنجازات التي حققتها التجربة الانتخابية في دولة الإمارات والآفاق المستقبلية للتطور والارتقاء بها، وسيتحدث الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في جلسة خاصة عن الأمن السيبراني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ليتحدث بعدها الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن مؤسسات التعليم العالي والدور الفاعل لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز