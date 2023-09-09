خطة للتطوير التكنولوجي في جامعة الوصل بدبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، عن اعتماد مجلس الأمناء خطة التطوير والتحديث التكنولوجي بالجامعة إيماناً منها بأهميتهما لمواكبة التطور التكنولوجي وسوق العمل، حيث تتميز بالتركيز على الجانب الإنساني والمجتمعي من خلال سعي الجامعة لتطوير شخصية الطالب، وتزويده بالمعارف اللازمة، وتشجيع الإبداع والابتكار، وإتاحة فرص التدريب للطلبة ليكونوا أكثر قدرة على خدمة مجتمعاتهم.

كما أفاد بأن الجامعة بالتعاون مع كليات التقنية العليا تدرس تطوير برنامج إنجاز للتأهيل لسوق العمل، ليظل متجدداً ومواكباً لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وحول مشاركة الطلبة في مؤتمر «COP28» الذي تستضيفه الدولة العام الجاري، أكد أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات لتحضير الطلبة والانتهاء من جميع اختبارات الفصل الدراسي الأول قبل تاريخ 8 ديسمبر بناءً على تعميم صادر من وزارة التربية والتعليم، ليتسنى للطلبة المشاركة في هذا الحدث الضخم والمهم.

37 عاماً من العطاء

وأشار الدكتور عبدالرحمن إلى أن الجامعة تمتاز بتقديم الدراسة المجانية في تخصصي اللغة العربية وآدابها، والدراسات الإسلامية، لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أنها حققت الكثير من الإنجازات على مدار أكثر من 37 عاماً من العطاء.

وقال إن هذه المنح الدراسية الكاملة أتاحت الفرصة أمام الطلبة لاستكمال دراستهم الجامعية، وأسهمت في تطوير مستواهم التعليمي والأكاديمي، وفتحت أمامهم آفاق التوظيف والعمل في الكثير من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، حيث استفاد منها أكثر من 13321 خريجاً وخريجة في برامج البكالوريوس منذ إنشاء الجامعة، بينما يدرس حالياً 1657 طالباً وطالبة في مختلف برامج الجامعة.

وأضاف أن طلبة الجامعة حصدوا المركز الثاني على مستوى جامعات الدولة في مساري الابتكار المستدام والعام، في مسابقة جائزة غرفة الشارقة للمبدعين، التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الشارقة، ضمن فعاليات المنتدى الدولي الثامن للابتكار وريادة الأعمال.

وقال إن برنامج علوم المكتبات الذي طرحته الجامعة، مؤخراً، يهدف إلى توفير فرص التوظيف في هذا المجال، ورفد احتياجات السوق بكفاءات علمية متخصصة، لا سيما مع انتشار المؤسسات المعلوماتية، كالمكتبات الضخمة ومراكز المعلومات، وتزايد التناول الرقمي للمعلومات من خلال المنصات الرقمية وقواعد البيانات في أجهزة المؤسسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز