سلطان القاسمي يفتتح جامعة كلباء ويعتمد زيادة الميزانية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع الذي عُقد في مقر الجامعة بالحضور، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وناقش المجلس الخطط والاستراتيجيات الخاصة بآلية عمل الجامعة لضمان تقدمها وتحقيق أهدافها لتصبح من الجامعات المتميزة والمتطورة.

وقدم سموه للمجلس حزمة من التوجيهات التي تسهم في توفير بيئة أكاديمية وتدريبية محفزة ومناسبة للطلبة، إضافة إلى الاستثمار في موارد الجامعة وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع خطط الإمارة والتقدم الذي تشهده مدينة كلباء، وتناول سموه دور المجلس في الاهتمام بكل شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية والعمل على تكثيف الجهود لتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية.

واعتمد سموه خلال الاجتماع زيادة الدعم المادي لميزانية الجامعة، وتشكيل اللجان الرئيسية وتزكية رؤسائها، وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو رئيس الجامعة على اهتمام سموه ومتابعته لكل ما يتعلق بالجامعة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء، افتتح، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جامعة كلباء، أحدث المؤسسات العلمية والأكاديمية التي تدعم بها الشارقة مسيرتها الرائدة في توفير العلم والمعرفة وتأهيل أفراد المجتمع في المجالات كافة.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن جامعة كلباء ستبدأ بعدد من الكليات هي كلية القانون، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، وكلية العلوم الرياضية.

وقال سموه: سيتأهل الخريجون ببرنامج البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة، وذلك للعمل في مجالات مختلفة للارتقاء بالمستوى الرياضي، والمجالات هي: مدربون في الأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، ومعلمون للتربية البدنية في المدارس والجامعات، ومعلمون لتأهيل الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة.

وأوضح سموه: تم اختيار جامعة موناش في أستراليا لإعداد وتقديم برامج التربية البدنية والعلوم الرياضية لجامعة كلباء، لما لتلك الجامعة من ريادة وعراقة، حيث تعد واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي دولياً.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن افتتاح جامعة كلباء 7 سبتمبر 2023 يعد بداية الاحتفالات بافتتاح المشروعات القيّمة في مدينة كلباء، مؤكداً سموه أن الجامعة أغلى المشروعات التي يقدمها سموه لكلباء على مدى الشهور والسنوات المقبلة، وستصبح كلباء في قمة التطور والتقدم.

واختتم سموه: الكَلِبَة شجرة شاكة تعلق بمن يمر بها، وهنا في كلباء يطلقون عليها أم الغيلان، وهي معروفة، تنبت على الأسوار في السباخ وفي الأرض القاحلة، حتى إذا مر بها الزمن هي الوحيدة التي تبقى بين الأشجار، ويقال للأرض التي تكثر فيها تلك الأشجار أرض كَلِبة أو كلباء.

عقب ذلك تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري لجامعة كلباء، كما تفضل سموه برفع علم الجامعة على ساريته أمام المبنى الإداري للجامعة.

وتجول بعدها سموه يرافقه الحضور في أروقة الجامعة، مطلعاً على مرافقها المتنوعة من قاعات دراسية ومختبرات علمية وعملية، والتي ستسهم في تقديم أفضل العلوم والمعارف والمهارات لطلبة الجامعة.

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