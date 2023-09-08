2552 طالباً بـ30 مدرسة بنتها «دبي الخيرية» في الخارج
نفذت جمعية دبي الخيرية العام الماضي بناء 30 مدرسة في دول أفريقية وآسيوية مشمولة بمشاريع الجمعية الإنسانية والتنموية، بإجمالي مليونين، و100 ألف درهم، لتحقيق التنمية المستدامة في العمل الخيري والقطاع التعليمي، ودعم طلبة العلم من خلال إنشاء المدارس والفصول الدراسية، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة.
مشاريع
وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن عدد الطلبة الذين استفادوا من بناء هذه المدارس بلغ 2552 طالباً، مؤكداً أن هذا النوع من المشاريع يستأثر بجانب كبير من الأهمية والاهتمام من قبل الجمعية الحريصة على النهوض بالقطاع التعليمي في المناطق والبلدان الفقيرة، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة الدارسين، لمحاربة الجهل والفقر، في ظل الأهمية الكبيرة والقيمة الاستثنائية لـ«التعليم» في التقدم والتنمية والاستدامة.
وأضاف : تعاني قرى نائية في دول آسيوية وأفريقية من انعدام المؤسسات التعليمية النظامية، وهو ما يدفع طلبتها إلى تلقي العلم في أماكن وظروف غير مناسبة تؤثر على تحصيلهم الدراسي، خصوصاً أنها تنعدم فيها الفصول الدراسية المتقدمة والأجهزة التعليمية، وهو ما يعزز حرص الجمعية على بناء المدارس والفصول التعليمية لتوفر للطلبة أماكن مجهزة بجميع وسائل التعليم.
دعم
ودعا مؤسسات القطاعين الخاص والعام ورجال الأعمال وأهل الخير والإحسان إلى المبادرة لدعم المشاريع التعليمية التي تنفذها «دبي الخيري» والتبرع لصالحها، والمساهمة في إنجاحها، نحو تحقيق أهدافها الخيرية والمجتمعية، وترجمة أبعادها الإنسانية والوطنية.