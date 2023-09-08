2552 طالباً بـ30 مدرسة بنتها «دبي الخيرية» في الخارج

المصدر: دبي - رامي عايش

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نفذت جمعية دبي الخيرية العام الماضي بناء 30 مدرسة في دول أفريقية وآسيوية مشمولة بمشاريع الجمعية الإنسانية والتنموية، بإجمالي مليونين، و100 ألف درهم، لتحقيق التنمية المستدامة في العمل الخيري والقطاع التعليمي، ودعم طلبة العلم من خلال إنشاء المدارس والفصول الدراسية، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة.

مشاريع

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن عدد الطلبة الذين استفادوا من بناء هذه المدارس بلغ 2552 طالباً، مؤكداً أن هذا النوع من المشاريع يستأثر بجانب كبير من الأهمية والاهتمام من قبل الجمعية الحريصة على النهوض بالقطاع التعليمي في المناطق والبلدان الفقيرة، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة الدارسين، لمحاربة الجهل والفقر، في ظل الأهمية الكبيرة والقيمة الاستثنائية لـ«التعليم» في التقدم والتنمية والاستدامة.

وأضاف : تعاني قرى نائية في دول آسيوية وأفريقية من انعدام المؤسسات التعليمية النظامية، وهو ما يدفع طلبتها إلى تلقي العلم في أماكن وظروف غير مناسبة تؤثر على تحصيلهم الدراسي، خصوصاً أنها تنعدم فيها الفصول الدراسية المتقدمة والأجهزة التعليمية، وهو ما يعزز حرص الجمعية على بناء المدارس والفصول التعليمية لتوفر للطلبة أماكن مجهزة بجميع وسائل التعليم.

دعم

ودعا مؤسسات القطاعين الخاص والعام ورجال الأعمال وأهل الخير والإحسان إلى المبادرة لدعم المشاريع التعليمية التي تنفذها «دبي الخيري» والتبرع لصالحها، والمساهمة في إنجاحها، نحو تحقيق أهدافها الخيرية والمجتمعية، وترجمة أبعادها الإنسانية والوطنية.

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