10 منح دراسية للطلبة المواطنين للالتحاق بكلية محمد بن راشد للإعلام في «أمريكية دبي»

المصدر: البيان

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أعلنت كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، بالشراكة مع مجلس دبي للإعلام، عن فتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة الإماراتيين المتخرجين حديثاً لفرصة الحصول على منحة دراسية كاملة في مجالات الإعلام الحديث للسنة الدراسية 2023-2024، وذلك ضمن مبادرة منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.

للتقديم يرجى إرسال المتطلبات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني (scholarship@dubaimediacouncil.ae) وذلك بموعد أقصاه 11/09/2023.

المتطلبات:

- شهادة الثانوية العامة المصدقة.

- شهادة معادلة مؤهل الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم باستثناء الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الحكومية.

- شهادة EmSAT أو IELTS أو TOEFL .

- شهادة SAT إذا توفرت.

- صورة جواز السفر مع الإضبارة.

- صورة شخصية.

- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية (من الجهتين).

- رسالة إعفاء من الخدمة الوطنية للذكور.

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