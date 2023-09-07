«جامعة حمدان الذكية» تبدأ التسجيل في منصة رواد الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن فتح باب التسجيل في «H-preneurs»، المنصة الموجّهة لروّاد الأعمال الهادفة إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى شركات ناشئة قائمة على الابتكار، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الجامعة بدعم وتمكين الدارسين لخوض غمار ريادة الأعمال وتبنّي ثقافة الابتكار، ويستمر التسجيل حتى 30 سبتمبر 2023.

وتهدف المنصة إلى تمكين الدارسين ودعم تطلعاتهم في مجال ريادة الأعمال عبر توفير الإرشاد اللازم على امتداد مسيرتهم المهنية، وضمان توفير جميع الوسائل والأدوات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك، تتيح المنصة محتوى أكاديمياً مبتكراً، وتعتمد على شبكة واسعة من المرشدين والمهنيين والخبراء المتمرّسين، وتعمل على مساعدة الدارسين في بناء علاقات مع المستثمرين.

تميز

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية إن جامعة حمدان بن محمد الذكية تحرص على تمكين الدارسين وتزويدهم بأدوات التميز في إطار الالتزام بتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وتسعى إلى تعزيز التعلم القائم على الابتكار والتكنولوجيا من خلال تقديم تجربة تعليمية شاملة تُلبي احتياجات الدارسين، وتسهم في تطويرهم الأكاديمي والمهني، فضلاً عن صقل مهاراتهم وتوجيههم نحو الابتكار والإبداع لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في إنجاز مستهدفات التنمية المستدامة. وقال: نؤكّد التزامنا بتقديم الدعم الكامل للشباب لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتطوير مشاريع ريادية تُسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتستعد جامعة حمدان بن محمد الذكية لاستقبال مجموعة جديدة من الدارسين، وتزويدهم بالمهارات التي تتيح لهم المضي قُدُماً كرواد أعمال ضمن قطاعاتٍ متنوعة، بعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى من الدارسين المسجلين في المنصة. وشهدت الدفعة السابقة تخريج كوكبة من رواد الأعمال المتميزين، وإطلاق سلسلة من المشاريع التجارية الناجحة. وأعرب ياسر شرف من «راشيناليتي» عن امتنانه العميق لمشاركته في برنامج «H-preneurs»، وقال: لقد خضت رحلةً استثنائية اكتسبت خلالها مجموعة كبيرة من الأفكار الجديدة حول ريادة الأعمال والتحديات المختلفة التي تُمثِّلها، وقبل كل شيء منحتني المنصة الفرصة للتفكير بإبداع وتوسيع آفاقي نحو إمكانيات لم أكن لأفكر بها بمفردي.

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