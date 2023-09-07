«الإمارات للخدمات الصحية» تصدر دليلاً لوقاية الطلبة من الإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلاً للتعرف على الإنفلونزا الموسمية خلال موسم العودة للمدارس، أصدرته مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2023-2024، لتوعية وتعريف الطلبة وذويهم بأعراض وعلامات الإنفلونزا الموسمية، وطريقة انتقالها وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى العادات الصحية التي يجب اتباعها، بحسب ما كشفت عنه الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وحددت المؤسسة من خلال الدليل عدة خطوات لوقاية طلبة المدارس والكادر التعليمي وأولياء الأمور من الإنفلونزا الموسمية، لتشمل تطعيم الإنفلونزا، وغسل اليدين بانتظام وتعقيمهما، وتنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة باستمرار، واتباع آداب السعال والعطاس، وتجنب لمس العينين والأنف أو الفم، بالإضافة إلي تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، واستشارة العيادة الطبية بالمدرسة في حال ظهور أعراض مرضية.

وشددت المؤسسة أهمية عدم إرسال الأطفال إلي المدرسة في حال ظهور أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، والتأكد من اتباع العادات الصحية، حيث تعتبر جزءاً مهماً للوقاية من انتشار الأمراض أثناء موسم العودة إلي المدارس. ولفتت إلى أن المؤسسة قدمت بعض التدابير التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المدرسي، أبرزها تشجيع الطلبة على تبني أنماط غذائية صحية وذلك باستبدال المشروبات الغازية والمحلاة بالماء، والحد من السكر والأطعمة المعالجة مثل السكريات والأطعمة السريعة، بالإضافة إلى تشجيعهم على تنظيم نظام النوم لضمان حصول الأطفال على قسط كافٍ من النوم لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض، فضلاً عن تعزيز الصحة النفسية للأطفال من خلال تقديم الدعم، حيث يساهم ذلك في تقوية جهاز المناعة.

وأوضحت المؤسسة في الدليل علامات وأعراض الإنفلونزا الموسمية، حيث تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وعادة ما تختفي الأعراض في غضون أسبوع دون أي تدخل طبي، ومن جهة أخرى يمكن أن تسبب مرضاً شديداً يستدعي الحصول على العلاج في المنشآت الصحية، وتشمل الأعراض الصداع والسعال والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات والمفاصل، والقيء والإسهال.

حماية

وذكرت لوتاه أن تطعيم الإنفلونزا متوفر في منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والعيادات المدرسية للطلبة والكادر التعليمي من أجل حماية أنفسهم وأسرهم ولبيئة تعليمية أكثر أماناً وصحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز