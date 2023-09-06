«الاتحادية للضرائب» تنشر الثقافة الضريبية بين طلاب المدارس والجامعات

المصدر: دبي ـ البيان

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دشنت الهيئة الاتحادية للضرائب سلسلة جديدة من فعاليات نشر الثقافة الضريبية بين طلاب المدارس والجامعات تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملتها التوعوية الشاملة التي تُركز على «تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي»، والتي تتضمن مجموعة من ورش العمل التعريفية المُخصَّصة للفئات الطلابية المدرسية والجامعية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن فعاليات الحملة يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية بالتعليم الجامعي والمدرسي في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتهدف إلى تعزيز الوعي الضريبي بين الطلاب الذين يمثلون قادة ورواد أعمال المستقبل، حيث يتم تقديم معلومات واضحة بوسائل مُناسبة لهم، مما يُساعدهم على تكوين رؤية شاملة حول دعائم وأهداف وآليات النظام الضريبي الذي أصبح من المُكونات الأساسية في حياة المُجتمع الإماراتي.

وعُقدت ورشة العمل التعريفية الأولى في إطار الحملة في الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في مدرسة المواكب الخاصة بالبرشاء في دبي، حيث هنأ خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق الدائم في مسيرتهم التعليمية.

وقال في كلمة له خلال ورشة العمل التعريفية التي شهدت حضوراً طلابياً جيداً: «تأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين جميع فئات المُجتمع خصوصاً طُلاب المدارس والجامعات، باعتبارهم بُناة المُستقبل المُزدهر الذي نطمح إليه جميعاً، ليستكملوا مسيرة العطاء، ويسهموا في ترسيخ نهج الريادة الذي نجحت دولة الإمارات في تحقيقه في العديد من المجالات».

وأضاف البُستاني: «شهد النظام الضريبي منذ إطلاقه قبل نحو ست سنوات توسعاً ملحوظاً في قاعدة المُتعاملين في جميع المجالات، ويعد القطاع التعليمي بمستوياته وقطاعاته المتنوعة من أهم القطاعات الداعمة لخطط التطوير والتحديث المُستمر لأنظمة وخدمات الهيئة، كما يُعد نشر الثقافة الضريبية لدى الطلاب من الأهداف التي تسعى إليها الهيئة لضمان المُساهمة في إعداد أجيال جديدة لديها الوعي الكافي بأهمية تنويع مصادر الدخل، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وانعكاساته الإيجابية من خلال دوره الفعال للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع الخدمات للمواطنين والمُقيمين والزوار».

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن حملة «تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي» تهدف كذلك إلى تزويد طلاب المدارس والجامعات بالمعلومات الأساسية المُتعلقة بالتشريعات والإجراءات الضريبية، مما يُسهم في تشجيع الطلاب الذين لديهم الاستعداد والميول للتخصُص في هذا المجال على التوجه مُستقبلاً لدراسة التخصُّصات ذات الصلة بالمجال الضريبي، حيث يُساعد ذلك على زيادة الكوادر والكفاءات العلمية المُتميزة في العمل الضريبي.

وعُقدت ورشة العمل التعريفية بحضور زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب وعدد من المسؤولين بالهيئة، وموسى شهباز مدير مدرسة المواكب الخاصة بالبرشاء، وعدد من المسؤولين بالمدرسة.

وقدم ممثلو الهيئة خلال الورشة التعريفية شرحاً شاملاً حول أنواع الضرائب المطبقة في دولة الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، والنسب المُتعلقة بكلٍ منها، وتوضيح الحد الإلزامي والاختياري للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة، والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية ونسب الضريبة المطبقة عليها.

وأوضحوا نسب ضريبة الشركات والدخل الخاضع للضريبة، والخاضعين للضريبة، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التي أثيرت من الطلاب المشاركين في ورشة العمل حول التشريعات والإجراءات الضريبية بصفة عامة.

وأوضحت الهيئة أن الفترة المقبلة من العام الحالي ستشهد عقد المزيد من الفعاليات في إطار حملة «تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي»، حيث يتم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع المدارس والجامعات العاملة في الدولة.

وأشارت إلى أنه خلال العام الدراسي الماضي نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب العديد من الفعاليات في إطار هذه الحملة التوعوية، من بينها ورش العمل عُقدت في جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في دبي، ومدرسة المواكب بالبرشاء، مؤكدة أن حملة «تعزيز الوعي الطُلابي بأساسيات وأهمية النظام الضريبي» تستهدف الوصول إلى الطلاب في المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية في جميع إمارات الدولة.

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