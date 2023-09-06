جلسة تضيء على برنامج «الفرصة الثانية للتعليم»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد النسائي العام جلسة للتعريف ببرنامج الفرصة الثانية في التعليم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، التي أقيمت في الاتحاد النسائي العام في أبوظبي. ويعد البرنامج مبادرة عالمية رائدة يتم تنفيذها في ست دول هي المكسيك وتشيلي وأستراليا والأردن والكاميرون والهند، ويهدف إلى توفير فرصة ثانية للنساء والفتيات اللاتي واجهن في السابق صعوبات في التعليم، ومساعدتهن على اكتساب المهارات والمعرفة والمؤهلات الأساسية والوصول إلى الفرص التعليمية.

تمكين

وتمكن البرنامج من الوصول إلى 113.079 امرأة حتى 30 يونيو الماضي، بما في ذلك 40.398 امرأة تمكن من الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال 85 مركزاً تعليمياً ومن خلال تقديم فرص تعليمية للعودة إلى التعليم الرسمي، وتوفير تدريب فيما يخص ريادة الأعمال والتوظيف والمهارات المهنية، بالإضافة إلى تزويدهن بالمهارات الحياتية الأساسية والمهارات الرقمية. ومن بين العدد الإجمالي للمشاركات، بدأت 34.465 امرأة في كسب الدخل من خلال فرص ريادة الأعمال وفرص العمل الرسمية. وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن برنامج الفرص الثانية في التعليم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوفر شريان حياة للنساء اللواتي، لم تتح لهن الفرصة لاكتساب المعرفة والمهارات الأساسية لتمكينهن ويوفر نهجاً شخصياً يزيل القيود المفروضة على مشاركة المرأة في التعليم، ويوفر مسارات لريادة الأعمال والتدريب المهني.

وأضاف معاليه إن التعليم هو حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية والتقدم، ويعد المفتاح الرئيسي لتحفيز الإمكانات البشرية، ويعمل على تغيير الحياة ويعيد تشكيل المجتمعات ويعزز الرخاء والتسامح والسلام، لذلك فإن تعليم المرأة أمر حيوي، ويسهم في توفير الأدوات التي تحتاجها النساء لتأمين حياتهن ورفاه أسرهن.

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