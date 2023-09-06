350 حملة تفتيشية على المقاصف المدرسية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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نفذت بلدية دبي أكثر من 350 زيارة تفتيشية ميدانية على مقاصف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك للتأكد من تطبيقها كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية ومدى التزامها بمعايير سلامة الأغذية المعتمدة في الإمارة. يأتي ذلك حرصاً من بلدية دبي على ضمان أفضل مستويات سلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية بما يعزز من صحة وسلامة الطلاب وجودة حياتهم.

وشملت الحملات الدورية على مقاصف المدارس التأكد من مراعاة معايير سلامة الغذاء واشتراطات التخزين بعد استلام الأغذية وتحضيرها وحفظها في درجات حرارة مناسبة، والتأكد من شروط نظافة الخضروات والفواكه قبل وضعها في الصندوق. كما ركزت الحملات على مدى استيفاء المقاصف جميع الاشتراطات الصحية.

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