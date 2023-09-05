8 حصص دراسية للحلقتين الثانية والثانوية خلال اليوم الدراسي

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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باشر أمس طلبة المدارس الحكومية في الفرع المدرسي الأول التوقيت الزمني الكامل لليوم الدراسي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024 لمختلف المراحل الدراسية، وذلك بناء على تعميم إدارات المدارس على طلابها، جداول الحصص الدراسية المقرر بواقع 8 حصص دراسية للحلقتين الثانية والثالثة (المرحلة الثانوية)، والمحددة بـ7 حصص لطلبة الحلقة الأولى.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حددت مواعيد انصراف الطلبة في الأسبوع الأول بشكل مبكر لكافة المراحل الدراسية، ضمن برنامج العودة التدريجية للطلبة ولتتمكن المدارس من تنظيم احتفالات «أهلاً مدرستي».

وتفصيلاً: تبدأ الحصة الأولى للحلقتين الثانية والثالثة للبنات من الساعة 8:15 وينتهي الدوام عند الساعة 3 عصراً من يوم الاثنين حتى الخميس، بواقع 8 حصص دراسية، وأما يوم الجمعة يبدأ اليوم الدراسي في الوقت ذاته وينصرف الطلاب عند الساعة 11:40، ويدرس الطلبة خلاله 4 حصص دراسية.

وأما طلبة الحلقة الثانية للبنين يبدأ دوامهم المدرسي عند الـ7 صباحاً وينتهي يومهم الدراسي عن الساعة 2 ظهراً، بواقع 8 حصص دراسية طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ينصرف الطلبة عند الساعة 10:40. وأما طلبة الحلقة الثالثة يزيد يومهم الدراسي 15 دقيقة عن الحلقة الثانية وينصرفون عند الساعة 2:15 خلال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة ينصرفون عند 10:40.

ووفقاً للجدول الزمني للحصص الدراسية للحلقة الأولى يبدأ الطابور الصباحي من 7:5 وينتهي اليوم الدراسي عند الساعة 12:45 ظهراً بواقع 7 حصص ومقرر زمن الحصة بـ45 دقيقة طوال أيام الأسبوع من الاثنين حتى الخميس، ويوم الخميس ينتهي اليوم الدراسي عند الساعة 10:30. ومن جهة أخرى، أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة انتظام طلابها بنسبة 100% بالحضور، في نهاية الأسبوع الماضي، ووفقاً لبرنامج العودة التدريجية للطلبة حسب الصفوف الدراسية، المقرر من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أو المقرر من المدارس الخاصة بشكل ذاتي للاهتمام بالطلبة الجدد. وحرصت المدارس على تسليم الكتب الدراسية وتعريف أولياء الأمور بخطة المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول من خلال يوم مفتوح تم تخصيصه لأولياء الأمور للقاء المعلمين والوقوف على سياسة المدرسة.

وعرفت المدارس طلابها وذويهم بحزمة من الإرشادات والضوابط خلال العام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024، لتعزيز السلوك الإيجابي. وحثت المدارس طلابها وذويهم على الالتزام بتلك الإرشادات من خلال توعية وتثقيف دائم، أهمها احترام القوانين والالتزام بها، والتقيد ببنود لائحة السلوك الطلابي، ومنع إحضار الهواتف المتحركة، أو الأجهزة اللوحية والساعات الذكية إلى الحرم المدرسي. كما عممت المدارس الحكومية مواعيد الاختبارات المعيارية، للغة العربية التي تطبق بين 27 و29 من أكتوبر المقبل، واختبار MAP Growth، في الفترة بين 25 من سبتمبر حتى السادس من أكتوبر المقبل، وسيكون الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (B) في الفترة بين 20 و24 من نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ثم يتم استئناف الامتحانات يوم الرابع من ديسمبر حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتخللها إجازة يومي الشهيد والوطني (1 - 3 ديسمبر).

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