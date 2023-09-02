«اكتشف الهندسة» تبلغ نهائيات جوائز تايمز للتعليم العالي

المصدر: الشارقة - البيان

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وصلت حملة «اكتشف الهندسة»، التي أطلقتها كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، إلى نهائيات جوائز مجلة تايمز للتعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتنافس الحملة، التي تهدف إلى إشراك طلبة المدارس وإلهامهم للعمل في مجالي التكنولوجيا والهندسة، للحصول على جائزة أفضل حملة لاستقطاب الطلبة لهذا العام.

وتركز جوائز مجلة تايمز للتعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الأولى، التي من المقرر أن تستضيفها جامعة خليفة نوفمبر المقبل، على أنشطة الجامعات خلال العام الدراسي 2022.

وكانت حملة «اكتشف الهندسة» قد انطلقت في فصل خريف 2022، واشتملت على 42 نشاطاً شارك فيها 1800 طالب وطالبة من أكثر من 100 مدرسة في الدولة، شكلت الطالبات نسبة النصف.

وقد تم اختيار الطلبة عبر عملية صارمة من بين 3800 متقدم، وتضمنت الحملة سلسلة من المخيمات وورش العمل والمسابقات والزيارات وبرنامج الظل الهندسي الأكاديمي وأيام الهندسة المفتوحة ويوم مرشدي المدارس الثانوية.

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