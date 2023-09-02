مركز الابتكار في «كهرباء دبي» يثري الأنشطة التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية زيارات ميدانية لطلاب ما يزيد على 200 مدرسة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية من مختلف أرجاء دولة الإمارات، إلى جانب العديد من الطلاب المشاركين في المخيمات والبرامج الصيفية التي نظمها عدد من المؤسسات خلال صيف العام الجاري لأبناء الموظفين، ومنها «برنامج التثقيف البيئي» التابع لبلدية دبي، و«مخيم رواد الاستدامة» التابع لمؤسسة «وطني الإمارات».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مركز الابتكار بات معلماً رئيساً من معالم دبي، ووجهة أساسية للراغبين في استكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، ومنصة مهمة لرفع مستوى الوعي حول أبرز ملامح المستقبل المستدام، والمبادرات الخضراء التي تطلقها حكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

ولفت معالي الطاير إلى دعم الهيئة المتواصل لكل الجهود الوطنية الرامية إلى غرس ثقافة الاستدامة والإبداع والابتكار لدى النشء الجديد، وتمكين الشباب وتأهيلهم، والاستثمار في طاقاتهم ووقتهم من خلال توفير الأنشطة التعليمية والنظرية والتطبيقية التي ترسخ بيئة معرفية وعلمية متقدمة، تسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول، يواصل مسيرة التطور والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات على الأصعدة كافة.

خلال زياراتهم لمركز الابتكار، جال الطلاب الزائرون في منطقة المعرض في الطابق الأول واستمتعوا بأكثر من 35 عرضاً تفاعلياً حول تطورات الطاقة المتجددة، كما تعرّف الطلاب على متحف هيئة كهرباء ومياه دبي وأهم إنجازات مسيرة الهيئة وأبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. واطلع الطلاب على خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة.

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