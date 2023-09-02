«سوربون أبوظبي» تنظم فعالية إرشادية للطلبة الجدد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اختتمت جامعة السوربون أبوظبي فعاليات الحدث الإرشادي 2023 - 2024 للطلبة المستجدين، حيث أقيم الحدث في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس بهدف توفير الانتقال السلس إلى الحياة الجامعية، وتسهيل مهمة الطلاب في بداية رحلتهم التعليمية الجديدة، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع البيئة الجامعية.

وتضمن الحدث فعاليات توجيهية منفصلة لطلاب الدراسات التأسيسية وطلاب برامج البكالوريوس والماجستير وطلاب البرنامج الدولي في الإدارة الرياضية؛ ما أسهم في حصول كل مجموعة على التوجيه والدعم، وتقديم صورة واضحة عن طبيعة كل اختصاص على حدة، فضلاً عن إطلاعهم على التخصصات العلمية الجديدة والمساقات التي تتضمنها، وآليات التواصل مع المشرفين الأكاديميين، وتعريفهم بالمرافق والخدمات.

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