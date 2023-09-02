شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة تثقيفية للطلبة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة محاضرة تثقيفية بعنوان «استقبال عام دراسي جديد» لطلبة مدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي للبنين، بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي 2023-2024. وأشار العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، إلى أن المحاضرة التي استهدفت 105 طلاب من طلاب مدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي بمشاركة وحضور المقدم عبدالله الزعابي، نائب مدير الإدارة، والرائد جاسم الزعابي، مدير فرع الشراكات والاتصال المجتمعي، وركزت المحاضرة على موضوع الاستعدادات النفسية والبدنية لاستقبال العام الدراسي.

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